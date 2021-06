Facebook contre Apple : le réseau social veut montrer aux créateurs que d’autres entreprises font payer plus cher | La technologie

in

Nouvel épisode de la bataille entre Facebook et Apple. Le réseau social a annoncé des nouvelles qui cachent un message direct à la société iPhone le même jour où elle a célébré son événement développeur.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé plus tôt dans la semaine que attendra 2023 pour récolter une partie des revenus générés par les créateurs en utilisant votre plateforme pour diffuser votre travail ou annoncer des événements aux abonnés.

C’est l’une des annonces que l’entreprise a faites lors d’une conférence, le réseau social veut attirer plus de créateurs de contenu et que ceux-ci génèrent des événements en ligne payants, les abonnements de leurs fans, des badges et autres fonctions que la plateforme fournit. Il s’agit d’une déclaration à d’autres sites Web tels que Google ou d’autres réseaux sociaux dans lesquels les créateurs de contenu sont également promus.

Cependant, ce n’est pas le seul coup d’effet que Zuckerberg a voulu donner contre le reste de l’industrie. “Lorsque nous introduisons une part des revenus, ce sera moins de 30% de ce qu’Apple et d’autres obtiennent”, a déclaré le PDG de Facebook. Un message très clair à Apple, entreprise avec laquelle elle entretient des relations tendues depuis des années et surtout maintenant qu’elles sont davantage confrontées au nouveau venu ATT (App Tracking Transparency) sur iOS.

Pour utiliser Facebook en toute sécurité, vous devez protéger votre compte. Suivez ces conseils de sécurité simples pour éviter que votre compte ne soit volé ou espionné.

“Nous lançons une nouvelle interface de paiement afin que les créateurs puissent voir comment les frais et taxes de différentes entreprises affectent leurs bénéfices”, ajoute-t-il. Zuckerberg se réfère avec ces déclarations au taux qu’Apple facture à tous les développeurs qui souhaitent vendre leurs applications dans l’App Store de l’entreprise. La même technique que Google utilise et que défend Facebook sera moindre par rapport aux revenus que ces entreprises tirent de leurs développeurs et créateurs.

Non seulement vous allez retarder la taxation de vos plateformes, mais vous signalez clairement vos concurrents dans l’industrie. Facebook a été très agacé ce dernier trimestre par les fonctions de sécurité lancées par Apple et que Google étudie également, ce qui réduira ses revenus de ne pas être en mesure de collecter des données utilisateur à partir de téléphones mobiles.

Cela semble être la réponse du réseau social à une discussion ouverte depuis de nombreuses années. Selon un article du New York Times, le PDG d’Apple, Tim Cook, a reproché au fondateur de Facebook il y a des années de collecter et d’utiliser les données des utilisateurs pour gagner de l’argent lorsque le scandale de Cambridge Analytica a éclaté.

En 2021, Apple a lancé ATT (App Tracking Transparency) pour empêcher les applications d’accéder à l’IDFA, un code dans les appareils qui est unique et que les entreprises utilisent pour identifier le mobile et suivre son activité dans les applications et autres services. Mouvement qui n’a pas plu à Facebook qui répond désormais avec ces publicités.