Facebook copie Nextdoor avec de nouvelles fonctionnalités de modérateur de communauté

Facebook ressemble un peu plus à Nextdoor dans le but de renforcer sa fonctionnalité de groupes. Le seul problème est que Facebook semble emprunter l’un des concepts les plus controversés de Nextdoor : donner plus de pouvoir aux modérateurs de la communauté.

Mercredi, la société a annoncé qu’elle apportait une amélioration majeure aux pouvoirs des modérateurs de la communauté de ses groupes. Désormais, les administrateurs peuvent faire un certain nombre de nouvelles choses, comme bloquer automatiquement certaines personnes de commenter dans les conversations en fonction de facteurs tels que depuis combien de temps ils sont membres du groupe. Facebook dit que les nouveaux outils sont destinés à aider « les administrateurs à jouer un rôle clé pour aider à maintenir une culture sûre et saine ». Les changements font partie du changement plus large de Facebook vers une plus grande confiance des administrateurs communautaires non rémunérés, qui obtiennent des privilèges spéciaux en échange de la gestion de la conversation dans des groupes individuels.

D’autres nouveaux pouvoirs sont désormais à la disposition des administrateurs, comme une alerte alimentée par l’IA qui signale les conversations « contentieuses et malsaines », et de nouveaux résumés que les modérateurs peuvent utiliser pour examiner l’activité de tout membre dans un groupe particulier. Lorsqu’on lui a demandé si les nouvelles fonctionnalités étaient inspirées du système de modération de Nextdoor, le porte-parole de Facebook, Leonard Lam, a déclaré : « Notre équipe produit parle régulièrement à notre communauté d’administrateurs pour mieux comprendre leurs besoins, et les fonctionnalités que nous avons annoncées aujourd’hui reflètent les commentaires directs que nous avons reçus de eux.”

L’approche ressemble en grande partie à la façon dont Nextdoor, la plate-forme médiatique de quartier, gère depuis des années la modération. Le problème est que le modèle de Nextdoor n’a pas vraiment fonctionné. Ses communautés sont en proie à une approche aléatoire de la désinformation et des plaintes de combats toxiques entre les membres du groupe, ainsi que des accusations de modérateurs de communauté biaisés et incohérents.

Peut-être que les choses se passeront différemment pour Facebook. Mais la nouvelle approche de la modération n’est pas le seul exemple de Facebook essayant de ressembler davantage à Nextdoor. Facebook se prépare également à lancer une fonctionnalité de groupe de style Nextdoor aux États-Unis appelée Neighborhoods – la fonctionnalité est déjà disponible au Canada – qui permettra aux utilisateurs de créer et de rejoindre des groupes limités à des zones géographiques, c’est ce que fait Nextdoor. Facebook s’appuiera également sur des modérateurs communautaires non rémunérés pour appliquer ses directives concernant la fonctionnalité Quartiers, qui visent à maintenir le contenu « pertinent et aimable ». Nextdoor le fait également.

Enrôler des utilisateurs pour servir de modérateurs de communauté a ses problèmes, quelque chose que Nextdoor ne sait que trop bien. Ces dernières années, Nextdoor a rencontré bon nombre des mêmes problèmes de modération que Facebook, notamment la diffusion de discours haineux, les théories du complot et la désinformation politique. Nextdoor a fait l’objet de critiques l’année dernière lorsque des modérateurs communautaires non rémunérés ont censuré et supprimé des messages à l’appui des manifestations de Black Lives Matter à la suite du meurtre de George Floyd. La société a ensuite souligné que ces messages étaient autorisés à parler et, plus tôt cette année, a publié un système de notification antiraciste censé inciter les utilisateurs qui sont sur le point de publier du contenu potentiellement raciste. La désinformation médicale sur Covid-19 est également un problème, ont déclaré les utilisateurs à Recode en février. Ils se sont également plaints du fait que le système de modération communautaire de la plateforme avait permis aux théories du complot de prospérer.

Nextdoor a également eu du mal à gérer les conversations sur la politique. Comme Recode l’a signalé l’année dernière, les groupes Nextdoor peuvent être submergés d’arguments politiques tendus selon lesquels ses modérateurs non rémunérés ne sont ni équipés ni motivés à résoudre. Les problèmes de la plate-forme avec le discours politique ont été exposés à la suite de l’insurrection du Capitole le 6 janvier, lorsque Nextdoor a discrètement cessé de recommander des groupes politiques (Facebook a décidé de le faire également à peu près au même moment).

Le modèle de modération de Nextdoor est loin d’être parfait, mais Facebook parie qu’en se faisant plus comme Nextdoor – qui est devenu de plus en plus populaire pendant la pandémie – il pourrait réussir. En fin de compte, les deux plateformes semblent converger pour offrir des interactions basées sur des groupes et une modération communautaire améliorée par l’IA, même si Facebook et Nextdoor continuent de lutter contre la désinformation, le racisme et le discours toxique.

L’actualité d’aujourd’hui n’est qu’un autre signe que Nextdoor et Facebook se ressemblent de plus en plus, ce qui est probablement une mauvaise nouvelle si vous êtes allé sur Nextdoor pour éviter Facebook, ou vice versa.