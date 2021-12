Facebook couronné « pire entreprise de 2021 » par une nouvelle enquête

Facebook, autrement connu sous le nom de Meta, a été couronné la pire entreprise de l’année, après 12 mois turbulents de controverses, une réaction publique et une éventuelle refonte complète du géant des médias sociaux, selon une enquête menée par Yahoo Finance.



Yahoo Finance couronne chaque année la meilleure entreprise de l’année, Microsoft prenant la première place pour 2021. Cette année, cependant, Yahoo Finance a également relevé le défi de la « pire entreprise de l’année », avec Facebook, désormais connu sous le nom de Meta, prenant rapidement la première place. Selon l’enquête, qui a interrogé plus de 1 000 personnes, Facebook a reçu 50 % de votes de plus pour le spot par rapport à Alibaba, une plateforme de commerce électronique chinoise.

Les personnes interrogées ont une « litanie de griefs » envers Facebook, y compris, mais sans s’y limiter, des préoccupations concernant la censure, des rapports sur l’impact d’Instagram sur la santé mentale et la confidentialité. Bien que les résultats du sondage soient sombres et défavorables à l’entreprise, 30% des participants ont répondu positivement à la question de savoir si Facebook pouvait « se racheter ».

Facebook, au milieu des scandales, s’est rebaptisé « Meta », marquant le début d’une nouvelle direction pour l’entreprise, selon son fondateur et PDG Mark Zuckerberg. Le nouveau nom est censé être plus conforme à l’objectif de construire un « Metaverse », un monde entièrement numérique. Le changement de marque a été largement perçu comme une tentative de détourner l’attention de l’examen, et selon certains participants à l’enquête, cela a fonctionné.

Un répondant a déclaré que Facebook pourrait se racheter en reconnaissant et en s’excusant pour ce qu’il a fait et en faisant don d’une « quantité importante » de ses bénéfices à une fondation pour l’aider à réparer ses torts. Alors que certaines personnes considéraient le changement de marque Meta comme une tentative cynique de changer la conversation… d’autres étaient enthousiasmés par le potentiel d’une nouvelle direction qui pourrait a) être intéressante et b) quelque chose de différent du modèle vieillissant des médias sociaux.

Facebook est depuis longtemps mêlé aux préoccupations du public concernant la confidentialité de ses utilisateurs. Facebook s’est notamment battu avec Apple au sujet des changements dans iOS et iPadOS qui rendent plus difficile pour les entreprises de suivre les utilisateurs sur d’autres applications et sites Web.

Facebook a affirmé que le nouveau changement, App Tracking Transparency, nuirait aux petites entreprises qui comptent sur la publicité pour attirer de nouveaux clients. Mark Zuckerberg est allé jusqu’à dire que la faible croissance de Facebook au cours du dernier trimestre de l’année était en partie imputable à ATT (App Tracking Transparency).

Le PDG d’Apple, Tim Cook, n’a pas non plus hésité à interpeller Facebook pour ses pratiques et son modèle commercial. Dans un discours prononcé en début d’année, Cook a laissé entendre que le modèle commercial de Facebook conduit à la polarisation et à la violence. Un porte-parole de Meta a refusé de répondre à un commentaire de Yahoo Finance concernant l’enquête.