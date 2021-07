Facebook crée une newsletter par abonnement pour prendre en charge Substack

in

Facebook veut affronter Substack en lançant sa version d’une newsletter d’abonnement appelée “Bulletin”.

La société a annoncé le nouveau produit le 29 juin, qui permettra aux écrivains de publier des bulletins d’information gratuits et payants pouvant être publiés sur Internet et également envoyés aux abonnés. Ces newsletters peuvent également être partagées sur Facebook, a déclaré la société dans un article de blog.

Facebook dit qu’il permettra aux écrivains de conserver tous leurs revenus d’abonnement pendant “la durée de ces partenariats, et aura la possibilité d’emporter avec eux leurs listes d’abonnés et leur contenu”.

Il a noté que les paiements seront gérés par Facebook Pay, qui permettra aux abonnés de payer avec une carte de crédit, une carte de débit ou via PayPal.

Les écrivains auront accès à des outils d’analyse qui les aideront à comprendre leur public afin de pouvoir le développer au fil du temps, a noté Facebook.

Le géant des médias sociaux a également noté que les écrivains auront un “site Web autonome sous leur propre marque et pourront personnaliser le nom, le logo et la palette de couleurs de leur publication”.

Facebook a lancé ce nouveau service peu de temps après le lancement des salles Live Audio, disponibles sur les meilleurs téléphones Android.

Lors d’un appel dans une salle Live Audio, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que la plate-forme est “axée sur l’autonomisation des écrivains indépendants, les aidant à atteindre de nouveaux publics et à propulser leurs entreprises”.

Il a ajouté que Bulletin aiderait la mission de Facebook à “soutenir à terme des millions de personnes faisant un travail créatif”.

Fidji Simo, responsable de l’application Facebook, a déclaré dans un article sur Facebook que Bulletin sera gratuit pour les créateurs jusqu’en 2023. Elle a ajouté que la plate-forme donnera également aux créateurs la possibilité de créer “plus d’opportunités pour favoriser des liens plus profonds avec leur public, comme la possibilité de créer des groupes Facebook gratuits ou réservés aux abonnés.”

The Verge a rapporté que Facebook a signé Malcolm Gladwell, Tan France et Erin Andrews, entre autres pour couvrir différents sujets comme le sport, la finance, la science et la médecine.