Facebook critique à nouveau les politiques de confidentialité d’Apple

Facebook a publié lundi ses résultats fiscaux pour son troisième trimestre 2021 avec 29,01 milliards de dollars de revenus provenant de la publicité. Cependant, le PDG de l’entreprise, Mark Zuckerberg, reste contrarié par les changements apportés à la vie privée par Apple, comme il l’a déclaré lors d’un appel aux investisseurs qu’Apple avait nui non seulement à Facebook, mais à « des millions de petites entreprises ».

Zuckerberg a déclaré que Facebook avait connu des « vents contraires au niveau des revenus » ce trimestre en raison de la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications d’Apple, qui a un impact sur le secteur de la publicité.

Comme l’a noté Seeking Alpha, le PDG de Facebook a de nouveau critiqué ces changements et a fait valoir que les nouvelles politiques de confidentialité d’iOS affectaient non seulement les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises qui dépendent des plateformes publicitaires en ces « moments difficiles ».

Comme prévu, nous avons connu des vents contraires au niveau des revenus ce trimestre, notamment en raison des changements d’Apple qui affectent non seulement notre activité, mais également des millions de petites entreprises dans une période déjà difficile pour elles dans l’économie. Sheryl et Dave en parleront plus tard, mais en fin de compte, nous nous attendons à ce que nous soyons en mesure de surmonter ces vents contraires au fil du temps grâce aux investissements que nous réalisons déjà aujourd’hui.