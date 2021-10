Facebook dans la tourmente après des fuites de documents

Facebook est en difficulté en interne après que des documents divulgués aient révélé les arrière-pensées de la plateforme.

Le Wall Street Journal a récemment détaillé les malheurs de la plateforme : « Facebook Inc. sait, dans les moindres détails, que ses plateformes sont truffées de défauts qui causent des dommages, souvent d’une manière que seule l’entreprise comprend parfaitement.

Désormais, les messages d’employés mécontents montrent à quel point l’entreprise est tombée.

« J’ai du mal à faire correspondre mes valeurs avec mon emploi ici », a déclaré un employé au Washington Post. « Je suis venu ici dans l’espoir d’apporter des changements et d’améliorer la société, mais tout ce que j’ai vu, c’est l’atrophie et l’abdication de la responsabilité. J’en ai marre des platitudes ; Je veux des éléments d’action. Nous ne sommes pas une entité neutre.

Des employés et des experts ont accusé Facebook de privilégier le profit à la sécurité. La plate-forme a été critiquée pour avoir permis à la soi-disant « désinformation » sur la pandémie de COVID-19 de rester en ligne. Certains veulent que la plate-forme fasse plus pour réguler le contenu en ligne.

La dénonciatrice de Facebook Frances Haugen a fait valoir que l’intervention du gouvernement est la réponse.

« Personne sur Facebook n’est malveillant », a déclaré Haugen. « Mais les incitations sont mal alignées, n’est-ce pas ? Comme, Facebook gagne plus d’argent lorsque vous consommez plus de contenu. Les gens aiment s’engager dans des choses qui suscitent une réaction émotionnelle. Et plus ils sont exposés à la colère, plus ils interagissent et plus ils consomment.

« La désinformation, le contenu en colère, attirent les gens et les maintiennent sur la plate-forme », a-t-elle déclaré.

Facebook a déclaré que les commentaires étaient « trompeurs ».

« Même avec la technologie la plus sophistiquée, que je pense que nous déployons, même avec les dizaines de milliers de personnes que nous employons pour essayer de maintenir la sécurité et l’intégrité sur notre plate-forme », a déclaré Clegg plus tard à CNN, « nous n’allons jamais être absolument au-dessus de cela 100% du temps.

Les algorithmes ont également causé des problèmes à la plate-forme. Lorsqu’un chercheur a mené une expérience de polarisation sur un compte test de gauche, les algorithmes de Facebook l’ont alimenté en mèmes de « mauvaise qualité » et en désinformation politique », selon le New York Times.

