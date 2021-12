Facebook découvre un réseau chinois derrière un faux expert

02/12/2021 à 09:37 CET

SPORT.es

Facebook, Meta Platforms, a supprimé plus de 500 comptes liés à un réseau de désinformation en ligne principalement basé en Chine. Les comptes avaient promu les affirmations d’un faux biologiste suisse nommé « Wilson Edwards », qui a allégué que les États-Unis s’immisçaient dans les efforts pour trouver les origines de Covid-19.

Les commentaires d’Edwards ont été largement rapportés par les médias. État chinois. Cependant, l’ambassade de Suisse a déclaré que cette personne était peu susceptible d’exister. Meta a déclaré dans son rapport que la campagne sur les réseaux sociaux était « largement infructueuse » et visait un public anglophone aux États-Unis et en Grande-Bretagne et un public chinois à Taiwan, à Hong Kong et au Tibet.

Début juillet, un compte se faisant passer pour un biologiste suisse nommé Wilson Edwards avait fait des déclarations sur Facebook et Twitter selon lesquelles Les États-Unis faisaient pression sur les scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé qui étudiaient les origines de Covid-19 dans le but de rejeter la responsabilité du virus sur la Chine.