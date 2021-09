Facebook décrit les impacts de la mise à jour du suivi des données d’Apple et fournit des conseils sur la façon dont les marques peuvent améliorer les performances des publicités

Il semble que la mise à jour controversée de la transparence du suivi des applications (ATT) d’Apple ait des impacts importants sur Facebook, The Social Network décrivant aujourd’hui certaines des manières spécifiques dont les rapports publicitaires ont été affectés par les nouvelles invites de confidentialité.

Pour un contexte rapide – en avril, Apple a lancé ses nouvelles alertes contextuelles de suivi des données, qui demandent directement aux utilisateurs iOS d’accepter le suivi de leur activité dans chaque application individuelle.

Avec les invites donnant aux utilisateurs la possibilité, au milieu de divers reportages sur l’utilisation abusive et les fuites de données, il semblait probable que beaucoup choisiraient en effet de désactiver le suivi des données en conséquence. Les chiffres réels ici ne sont pas définitifs, mais les rapports indiquent que la majorité des utilisateurs d’iOS se désengagent du suivi, qui a apparemment quelque peu diminué au fil du temps, mais reste bien au-dessus des taux de désactivation de 60 %.

L’effet d’entraînement est que les annonceurs ont alors moins de données sur lesquelles continuer – par exemple, jusqu’à ce changement, si vous avez cliqué sur une annonce qui vous mène à une application, puis acheté quelque chose dans cette application, l’annonceur pourrait pour suivre cela, et par la suite vous cibler avec des publicités plus pertinentes à l’avenir. Suite au lancement d’ATT, ce n’est plus possible, du moins pas au même rythme. Et parmi les plus touchés par cela, Facebook a perdu l’accès à un large éventail de données de suivi qui alimentaient une partie de son moteur de ciblage.

Comme expliqué par Facebook :

«Comme nous l’avons noté lors de notre appel aux résultats en juillet, nous nous attendions à ce que les vents contraires accrus liés aux changements de plate-forme, notamment les récentes mises à jour iOS, aient un impact plus important au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Nous savons que beaucoup d’entre vous ressentent cet impact plus important que nous. »

L’impact le plus spécifique pour Facebook ici est le rapport de conversion – avec Facebook maintenant incapable de suivre les conversions de la même manière, il travaille à la mise en œuvre d’un nouveau système qui estime l’activité en fonction de l’apprentissage du système.

Jusqu’à présent, ces estimations ne sont pas tout à fait à la hauteur :

« Notre estimation est qu’au total, nous sous-estimons les conversions Web iOS d’environ 15 % ; cependant, il existe une large gamme pour les annonceurs individuels. Nous pensons que les conversions dans le monde réel, comme les ventes et les installations d’applications, sont plus élevées que ce qui est signalé pour de nombreux annonceurs. »

C’est un gros impact pour les annonceurs Facebook, car sans données de conversion précises, vous ne pouvez pas savoir ce qui fonctionne. La plupart des grands annonceurs et agences cherchent à contrer cela en complétant leurs données Facebook avec des informations provenant de Google Analytics et d’autres plateformes, mais cela a des impacts significatifs, en particulier pour les petites marques qui n’ont ni le sens de l’analyse, ni la capacité, pour recoupez les informations fournies par Facebook.

Pour beaucoup, cela signifie simplement qu’ils voient moins de conversions, et ils peuvent ne pas comprendre clairement pourquoi. Ce qui pourrait devenir un problème majeur pour Facebook, si, par exemple, ces annonceurs cherchent plutôt à dépenser leur argent ailleurs. Et avec TikTok toujours en hausse, et là en attendant cette saison des vacances, cela pourrait devenir un point d’inflexion clé dans l’histoire de l’application vidéo abrégée.

Pour contrer cela, Facebook a travaillé sur diverses solutions basées sur la prédiction et l’estimation des données qui fourniront des données modélisées sur les conversions pour aider à fournir une image plus précise des résultats publicitaires.

« Nous sommes optimistes quant à nos efforts pluriannuels pour développer de nouvelles technologies améliorant la confidentialité qui minimisent la quantité d’informations personnelles que nous traitons, tout en nous permettant de diffuser des publicités personnalisées et de mesurer leur efficacité. »

Facebook y travaille, mais il est toujours en cours de développement, ce qui signifie que la prochaine saison des vacances, au moins, verra des impacts significatifs sur les rapports à la suite de la mise à jour de l’ATT.

Pour gérer cela, Facebook a fourni une série de conseils pour aider les annonceurs à atténuer les impacts – et idéalement, continuer à investir dans les publicités Facebook en conséquence.

Les principaux conseils de Facebook incluent :

Prévoyez du temps avant d’analyser les performances – Le meilleur conseil de Facebook est que les annonceurs doivent laisser à leurs systèmes le temps de s’adapter avant d’apporter des modifications aux campagnes sous-performantes. “Compte tenu des nuances des données retardées et des rapports modélisés, envisagez d’attendre au moins 72 heures ou toute la durée de la fenêtre d’optimisation sélectionnée avant d’évaluer les performances des campagnes optimisées pour la conversion. » Le système de Facebook est basé sur « l’apprentissage » des déclencheurs de performances optimales et sur les types de personnes qui répondent à chaque annonce, et en tant que tel, il a besoin de temps pour rassembler ces données de réponse, afin de s’assurer qu’il maximise la réponse.

Suivez les meilleures pratiques de la phase d’apprentissage pour aider le système de diffusion à apprendre la meilleure façon de diffuser vos annonces – Encore une fois, cela est basé sur le temps – les meilleures pratiques de la «phase d’apprentissage» de Facebook suggèrent qu’il faut environ 50 événements d’optimisation sur une période de 7 jours pour que les systèmes de correspondance des publicités de Facebook obtiennent une vue complète de la meilleure réponse à votre publicité, ce qui vous aidera ensuite Facebook optimise la diffusion des publicités à l’avenir. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, dans la «phase d’apprentissage» initiale, lorsque les systèmes de Facebook déterminent quels types de personnes répondent à vos publicités, les performances sont moins stables, mais avec le temps, cela diminue et votre CPA se stabilisera. dehors. Facebook dit que dans la situation actuelle, adhérer à son approche de phase d’apprentissage est plus important que jamais.



Mettre en place le API de conversion – L’API de conversions de Facebook permet de créer une connexion directe entre les événements du site Web et Facebook, ce qui peut également atténuer les impacts d’ATT. « L’ajout de l’API Conversions à votre configuration existante vous aidera à optimiser vos campagnes publicitaires, à réduire le coût par action et à mesurer plus précisément les résultats des campagnes tout en offrant les mêmes protections de confidentialité que nous avons mises en place dans nos autres outils commerciaux ».

En plus de cela, Facebook suggère également aux annonceurs de « considérer tous les outils disponibles » pour mesurer les performances de leur campagne, y compris ceux qui ne sont pas directement liés à Facebook et qui peuvent compléter les données de votre campagne. Comme indiqué, la plupart des annonceurs spécialisés le font déjà, en travaillant sur de nouveaux modèles qui intègrent diverses sources de données pour fournir une vue plus précise des performances des campagnes, sur la base de différentes mesures.

Le défi pour les non-spécialistes est que vous devez savoir quels outils fonctionnent le mieux, et cela peut prendre un niveau d’expertise et de perspicacité au-delà de Facebook lui-même. Ce qui n’est évidemment pas idéal pour Facebook, qui ne peut pas fournir toute la portée sur une seule plateforme, mais pour les annonceurs qui cherchent à suivre leurs performances, il est important de noter que vos données de performances de Facebook seront impactées, et vous devez considérer ceci dans votre mesure.

Facebook fournit des pointeurs et des notes supplémentaires dans son aperçu complet de l’impact, ce qui est une lecture importante pour ceux qui définissent leur approche de campagne de vacances.

Nous sommes encore loin de connaître tous les impacts du changement ATT, et comment les annonceurs peuvent le contourner, et avec plus de changements de confidentialité à venir, vous pouvez vous attendre à voir plus d’impacts similaires à l’avenir.

Nous vous tiendrons au courant des dernières meilleures pratiques pour mieux gérer ces changements.