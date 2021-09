Facebook dément un rapport affirmant que WhatsApp “porte atteinte” à la vie privée de ses utilisateurs

in

Facebook a démenti un rapport de ProPublica affirmant avoir menti aux utilisateurs au sujet des messages WhatsApp cryptés de bout en bout (via .). La société affirme que l’article est basé sur un malentendu et que seuls les messages signalés par les utilisateurs de WhatsApp sont transmis à l’équipe de modération de Facebook.

Dans une déclaration envoyée à Android Central, un porte-parole de WhatsApp a déclaré :

Chaque jour, WhatsApp protège plus de 100 milliards de messages avec un cryptage de bout en bout pour aider les gens à communiquer en toute sécurité. Nous avons construit notre service de manière à limiter les données que nous collectons tout en nous offrant la possibilité d’empêcher le spam, d’enquêter sur les menaces et d’interdire ceux qui se livrent aux pires types d’abus. Nous apprécions notre équipe de confiance et de sécurité qui travaille sans relâche pour fournir à plus de deux milliards d’utilisateurs la possibilité de communiquer en privé.

Selon le rapport ProPublica, plus de 1 000 travailleurs contractuels à Austin, au Texas, à Dublin et à Singapour examinent « des millions de contenus d’utilisateurs ». Les travailleurs utilisent apparemment un logiciel spécial Facebook pour parcourir les messages privés, les photos et les vidéos signalés par les utilisateurs comme inappropriés. Les messages seraient ensuite filtrés par les systèmes d’intelligence artificielle de Facebook.

Les réviseurs de WhatsApp ont accès au contenu privé lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton « signaler » sur l’application, identifiant un message comme violant prétendument les conditions d’utilisation de la plate-forme. Cela transmet cinq messages – le prétendument incriminé avec les quatre précédents de l’échange, y compris des images ou des vidéos – à WhatsApp sous forme non brouillée, selon d’anciens ingénieurs et modérateurs de WhatsApp. Les systèmes automatisés alimentent ensuite ces tickets dans des files d’attente « réactives » pour que les travailleurs contractuels les évaluent.

Le rapport allègue en outre que WhatsApp partage régulièrement des enregistrements non cryptés avec le ministère américain de la Justice et d’autres organismes chargés de l’application des lois. Signal, qui est l’une des meilleures applications de messagerie Android et une alternative populaire à WhatsApp, est censé “rassembler intentionnellement beaucoup moins de métadonnées pour éviter les incursions dans la vie privée de ses utilisateurs”.

Les travailleurs contractuels interrogés par ProPublica ont déclaré à la publication qu’ils sont embauchés et employés par Accenture et sont obligés de signer des accords de non-divulgation radicaux. Chaque critique est fait pour gérer plus de 600 tickets par jour, ce qui leur donne moins d’une minute par ticket.