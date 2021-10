Facebook dépense 10 milliards de dollars cette année pour sa division métaverse

Facebook prévoit de dépenser au moins 10 milliards de dollars cette année pour Facebook Reality Labs, sa division métaverse chargée de créer du matériel, des logiciels et du contenu AR et VR.

« Nous nous engageons à donner vie à cette vision à long terme et nous prévoyons d’augmenter nos investissements au cours des prochaines années », a écrit la société dans sa publication des résultats du troisième trimestre cet après-midi. Facebook considère la réalité augmentée et la réalité virtuelle comme étant au cœur de « la prochaine génération d’expériences sociales en ligne ».

Un signe que Reality Labs doit être jugé séparément des applications principales de Facebook

La division, qui fabrique déjà le casque Oculus Quest et la gamme d’appareils d’appel Portal, se positionne clairement comme la prochaine grande chose à l’intérieur de Facebook. D’une part, le PDG Mark Zuckerberg a parlé sans arrêt du métaverse au cours des derniers mois. Et aujourd’hui, Facebook a annoncé qu’il allait commencer à déclarer des bénéfices spécifiquement pour son segment Reality Labs, tandis que la principale activité publicitaire de Facebook – un montant stupéfiant de 28 milliards de dollars au cours du seul dernier trimestre – sera déclarée dans un autre compartiment. C’est un signe pour les investisseurs que l’activité de Reality Labs est importante et doit être jugée séparément de la valeur qu’ils accordent à Facebook aujourd’hui.

C’est aussi un mouvement pour, peut-être, détourner l’attention de ce qui se passe dans les revenus de Facebook aujourd’hui. L’entreprise a raté les attentes de revenus d’environ 1 milliard de dollars (ce n’est pas beaucoup, exactement, à l’échelle de Facebook), ce qui témoigne de certaines des difficultés de l’entreprise en ce moment. Facebook blâme un certain nombre de facteurs pour cela: COVID-19, l’économie et les récents changements de suivi des publicités d’Apple – quelque chose que nous avons vu la semaine dernière lorsque Snap a également annoncé des revenus.

Apple a mis à jour iOS en avril avec une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui oblige les utilisateurs à s’inscrire activement pour permettre aux applications de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Initialement, les sociétés de médias sociaux ont déclaré qu’elles n’étaient pas certaines de l’impact que cela aurait sur leurs activités publicitaires, qui s’appuient en partie sur ce suivi pour mesurer l’efficacité des publicités.

Cela a été quelques semaines difficiles pour Facebook. Une série d’articles dans le Wall Street Journal a détaillé les faux pas importants de l’entreprise, y compris les problèmes de modération et les préoccupations concernant la santé mentale des jeunes utilisateurs ; le dénonciateur qui a divulgué ces documents a ensuite témoigné devant le Congrès ; et ce matin même, des dizaines d’articles ont été publiés par un consortium de médias, dont The Verge, couvrant encore plus de problèmes pour Facebook, notamment les inquiétudes concernant la baisse de l’utilisation chez les adolescents. De plus, au milieu de tout cela, les applications de Facebook étaient toutes en panne pendant une bonne partie de la journée début octobre.

Lors d’un appel avec des investisseurs lundi, le PDG Mark Zuckerberg a adopté un ton de défi à propos des documents divulgués, affirmant qu’ils faisaient partie d’un « effort coordonné » pour « donner une fausse image de notre entreprise ». Il est ensuite rapidement passé à parler du travail de Facebook pour courtiser les jeunes et construire le métaverse, renforçant l’idée que l’entreprise aimerait pousser vers quelque chose de nouveau où, peut-être, il peut échapper à une partie de l’examen.

Mise à jour le 25 octobre à 18 h 10 HE : Cette histoire a été mise à jour avec les remarques de l’appel aux gains de Facebook.