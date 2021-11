Facebook dépense des milliards pour racheter le métaverse

Parmi les nombreuses plaintes concernant Facebook, l’une revient systématiquement : c’est tout simplement trop gros. C’est pourquoi certains critiques et régulateurs veulent le réduire en forçant Mark Zuckerberg à dénouer des acquisitions majeures, comme Instagram.

Réponse de Zuckerberg : grossissons en achetant plus de choses.

Après avoir brièvement ralenti en 2018, l’année où le scandale Cambridge Analytica a éclaté, Facebook n’a cessé de faire d’importantes acquisitions – au moins 21 au cours des trois dernières années, par service de données Pitchbook.

De nombreux accords ont été annoncés depuis décembre 2020, lorsque le gouvernement américain a déposé pour la première fois une action en justice antitrust contre l’entreprise, l’accusant de maintenir un monopole illégal sur les réseaux sociaux en achetant ou en écrasant des concurrents. Le procès initial et une plainte révisée visent à forcer Facebook à se départir d’Instagram et de WhatsApp.

Au cours des deux dernières années, l’appétit de Facebook pour les offres s’est étendu de Giphy, qui vous permet de placer des GIF amusants dans vos publications sur les réseaux sociaux, à Kustomer, une société de logiciels d’entreprise pour les entreprises clientes de Facebook. La plupart d’entre eux, cependant, ont été concentrés dans un domaine : les jeux et la réalité virtuelle. Ce qui est logique, puisque Zuckerberg a officiellement annoncé que les jeux et la réalité virtuelle, regroupés dans la rubrique vaste et difficile à définir du « métavers », sont l’avenir de Facebook.

D’où le changement de nom de l’entreprise en Meta. Mais ce qui est plus important, c’est la promesse que Facebook engagera des milliers de ses employés dans l’effort, et prévoit de perdre 10 milliards de dollars cette année seulement, et bien plus « pour les prochaines années ».

Le lendemain de l’annonce du changement de nom par Facebook, la société a illustré comment elle dépensera une partie de cet argent : un accord pour acheter Within, la société cofondée par le pionnier de la réalité virtuelle Chris Milk, mieux connu pour son application d’entraînement Supernatural. Des personnes familières avec la transaction affirment que Facebook a payé plus de 500 millions de dollars pour l’entreprise.

Parmi les autres accords Metaverse-y annoncés cette année, citons Unit 2 Games, qui crée une «plate-forme collaborative de création de jeux» appelée Crayta; Bigbox VR, qui fait un jeu populaire pour les lunettes Oculus VR de Facebook ; et Downpour Interactive, un autre créateur de jeux VR.

Le gouvernement n’a pas nécessairement à gagner un procès ou à adopter une loi pour ralentir ou arrêter les ambitions de Facebook

Ces accords faisaient déjà sourciller avant que Facebook n’annonce officiellement qu’ils représentaient l’avenir de l’entreprise. Alors que doit-on penser d’eux maintenant ?

C’est-à-dire: si vous pensez que Facebook 2021 doit être démantelé, en partie pour annuler les accords du passé comme Instagram (1 milliard de dollars, 2012) et WhatsApp (19 milliards de dollars, 2014), alors ne devriez-vous pas également vous inquiéter des accords Zuckerberg fait maintenant pour construire la version 2031 de son entreprise ?

Un représentant de Facebook était heureux de m’expliquer la différence : contrairement aux réseaux sociaux il y a dix ans, Facebook n’est pas le leader de la réalité virtuelle/réalité augmentée/choisissez un nom pour cela — beaucoup de grandes entreprises bien capitalisées dépensent beaucoup de temps et d’argent dessus. Et, comme il a pris soin de le souligner, Zuckerberg imagine un avenir où Facebook se trouve simplement être l’une des nombreuses entreprises du métaverse.

Voici la déclaration officielle que la société a donnée à Recode expliquant la thèse :

« Investir et fabriquer des produits que les consommateurs recherchent est la clé du succès. Nous ne pouvons pas construire le métaverse seuls – la collaboration avec les développeurs, les créateurs et les experts sera essentielle. Alors que nous investissons dans le métaverse, nous savons que nous sommes confrontés à une concurrence féroce de la part d’entreprises comme Microsoft, Google, Apple, Snap, Sony, Roblox, Epic et bien d’autres à chaque étape de ce voyage.

Traduction : À court terme, Facebook est heureux que Snap continue d’essayer de vendre des lunettes de soleil qui prennent des vidéos et communiquent avec votre téléphone, car ce sont des concurrents théoriques des lunettes de soleil de Facebook qui prennent des vidéos et communiquent avec votre téléphone. Et Facebook sera également heureux l’année prochaine, quand Apple devrait dévoiler son casque de réalité virtuelle, car il concurrencera les casques Oculus de Facebook.

Mais il est également difficile d’imaginer que Facebook espère qu’Apple, Snap et tous les autres seront de puissants concurrents pour toujours. L’une des principales raisons pour lesquelles Zuckerberg s’intéresse au métaverse, après tout, est qu’il imagine qu’il peut lui donner un moyen de se connecter directement avec ses clients sans avoir à dépendre du duopole téléphonique d’Apple et de Google.

La vague d’acquisitions de Facebook met également en évidence la difficulté des régulateurs antitrust à lutter contre un secteur en évolution rapide et imprévisible. Même les mesures antitrust les plus agressives que nous ayons vues ces dernières années sont conçues pour remonter le temps et corriger les erreurs supposées.

Ou ils se concentrent sur le présent, comme une proposition de loi qui empêcherait les grandes plateformes comme Facebook de conclure de grosses affaires dans les industries qu’elles dominent actuellement.

Alors, comment envisagez-vous l’avenir et devinez-vous que Facebook – et non Google, Epic Games ou Roblox ou une startup dont vous n’avez jamais entendu parler – finira par dominer le métavers ? Surtout quand le métavers n’existe pas, peut ne jamais finir par exister, ou pourrait finir par exister sous une forme très différente de ce que Zuckerberg, les écrivains de science-fiction, les dirigeants techniques et les investisseurs imaginent aujourd’hui ?

J’ai demandé à la Federal Trade Commission, l’agence qui poursuit actuellement Facebook pour ses accords Instagram et WhatsApp, ce qu’elle pense des ambitions et des achats métavers de Facebook, mais je ne m’attends pas à avoir de réponse – en partie parce que l’agence ne veut pas parler de Facebook alors qu’il est dans une longue bataille avec Facebook, mais aussi parce qu’il ne sait probablement pas ce qu’il pense.

Ici, il convient de souligner que le gouvernement n’a pas nécessairement à gagner un procès ou à adopter une loi pour ralentir ou arrêter les ambitions de Facebook. Certains investisseurs technologiques à qui j’ai parlé disent qu’ils pensent que Facebook est – du moins temporairement – ​​hors du marché des acquisitions liées aux réseaux sociaux, simplement parce qu’il y a trop de contrôle et de tracas.

« J’ai l’impression qu’il va être très difficile pour Facebook en particulier d’acquérir quoi que ce soit dans l’espace social », déclare un investisseur en capital-risque qui a vendu des entreprises à Facebook dans le passé.

Et cela peut s’appliquer non seulement aux acquisitions coûteuses, mais même aux petites « acquisitions » – des accords pour des entreprises décevantes conclus juste pour amener leurs ingénieurs et autres employés sur la masse salariale de Facebook.

Washington a déjà signalé qu’il souhaitait accorder plus d’attention aux petites transactions : en septembre, la FTC a publié une analyse de 616 transactions effectuées par Facebook, Google et d’autres grandes entreprises technologiques au cours de la dernière décennie qui n’étaient pas assez importantes pour déclencher des surveillance.

Mais l’existence du rapport montre clairement que les régulateurs pensent qu’ils devraient examiner plus d’accords, pas moins. La commissaire de la FTC, Rebecca Slaughter, a été encore plus claire : « Je considère les acquisitions en série comme une stratégie Pac-Man », a-t-elle déclaré lors de la publication du rapport. « Chaque fusion individuelle considérée indépendamment peut ne pas sembler avoir un impact significatif, mais l’impact collectif de centaines d’acquisitions plus petites peut conduire à un comportement monopolistique. »

Vous pouvez débattre pour savoir si Facebook a le monopole des réseaux sociaux aujourd’hui – la société est ravie de souligner le succès presque du jour au lendemain de TikTok pour affirmer que ce n’est pas le cas. Mais il n’y a aucun doute sur son énorme richesse et son pouvoir. La vraie question : allons-nous le laisser utiliser ces ressources pour étendre son pouvoir à l’avenir ?