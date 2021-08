Facebook déploie le chiffrement de bout en bout pour Messenger, la prochaine étape de son plan d’intégration de la messagerie

C’est un peu calme sur ce front, mais aujourd’hui, Facebook a annoncé la prochaine étape de son virage vers l’intégration complète de ses services de messagerie, avec l’ajout d’un cryptage de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo dans Messenger, ainsi que le lancement de nouvelles expériences pour étendre ses options de cryptage à Instagram Direct.

Tout d’abord, sur les nouvelles options de cryptage de Messenger – comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, le nouveau mode crypté de Messenger pour les conversations vidéo inclura une étiquette en haut de l’écran indiquant que la discussion est cryptée de bout en bout.

Les discussions audio cryptées incluront un identifiant similaire, offrant plus d’options de confidentialité pour vos interactions Messenger.

Comme expliqué par Facebook :

« Depuis 2016, nous offrons la possibilité de sécuriser vos conversations textuelles en tête-à-tête avec un cryptage de bout en bout. Au cours de la dernière année, nous avons constaté une augmentation de l’utilisation des appels audio et vidéo avec plus de 150 millions d’appels vidéo par jour sur Messenger. Nous introduisons maintenant les appels dans ce mode de chat afin que vous puissiez sécuriser vos appels audio et vidéo avec cette même technologie, si vous le souhaitez. “

En effet, les utilisateurs de Messenger peuvent depuis longtemps crypter leurs discussions textuelles pour plus de confidentialité, mais ils pourront désormais également verrouiller leurs discussions vidéo et audio, tandis que Facebook ajoute également de nouveaux paramètres pour la disparition des messages, également avec un focus sur la vie privée.

“Les gens ne veulent pas ou n’ont pas toujours besoin que leurs messages restent et les commandes de la minuterie permettent à quelqu’un de décider quand ses messages expirent dans le chat. Nous avons mis à jour ce paramètre pour offrir plus d’options aux personnes dans le chat pour choisir la durée avant que tous les nouveaux messages ne disparaissent, de 5 secondes à 24 heures.”

Les fonctionnalités ajouteront un niveau d’assurance supplémentaire pour les utilisateurs de Messenger, le cryptage protégeant leurs discussions et garantissant que leurs discussions restent privées.

En outre, Facebook dit également qu’il teste le cryptage de bout en bout pour les discussions de groupe, alors qu’il cherchera également bientôt à étendre ses options de cryptage à Instagram :

« Nous allons lancer un test limité avec des adultes dans certains pays qui leur permet d’accepter des messages et des appels cryptés de bout en bout pour des conversations en tête-à-tête sur Instagram. De la même manière que Messenger fonctionne aujourd’hui, vous devez avoir une discussion existante ou se suivre pour démarrer un DM chiffré de bout en bout. Comme toujours, vous pouvez bloquer quelqu’un avec qui vous ne voulez pas parler ou nous signaler quelque chose si cela ne vous semble pas correct.

Ce qui est bien, d’un certain point de vue, dans la mesure où cela offrira une sécurité supplémentaire autour de vos discussions et partages privés. Mais divers groupes de réglementation ont déjà soulevé des préoccupations importantes concernant les plans d’expansion du cryptage de Facebook, et cette dernière avancée relancera sans aucun doute le débat sur la question de savoir si Facebook devrait même être autorisé à mettre en œuvre de telles fonctionnalités de sécurité globales.

En 2019, après que Facebook a annoncé pour la première fois son plan de cryptage complet de la messagerie, des représentants des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie ont co-signé une lettre ouverte à Facebook qui appelait l’entreprise à abandonner le projet, affirmant qu’elle :

« … mettent nos citoyens et nos sociétés en danger en érodant gravement la capacité de détecter et de répondre aux contenus et activités illégaux, tels que l’exploitation et les abus sexuels sur enfants, le terrorisme et les tentatives d’adversaires étrangers de saper les valeurs et les institutions démocratiques, empêchant ainsi les poursuites des délinquants et la protection des victimes.

Les gouvernements de chaque région ont demandé à Facebook de fournir, au moins, un « accès de porte dérobée » pour les enquêtes officielles, ce que Facebook a refusé à plusieurs reprises.

Le débat sur la proposition fait rage depuis, le ministre britannique du numérique avertissant qu’il a de “très graves préoccupations” au sujet du plan de Facebook, tandis que la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants a fait valoir que cette décision voit le géant de la technologie donner la priorité à la la vie privée des adultes plutôt que leur devoir de protection envers les enfants.

Selon le directeur général de la NSPCC, Peter Wanless :

« La messagerie privée est en première ligne des abus sexuels sur les enfants, mais le débat actuel sur le cryptage de bout en bout risque de laisser les enfants sans protection là où il y a le plus de mal. »

C’est l’argument le plus convaincant et le plus important contre le mouvement à l’heure actuelle. En fournissant un cryptage complet sur toutes ses applications de messagerie, Facebook faciliterait mieux les activités illégales des prédateurs et de ceux qui chercheraient ensuite à utiliser de tels systèmes pour l’exploitation des enfants, ce qui pourrait également conduire à une expansion de ces activités sur le vaste réseau de la plate-forme.

Bien sûr, les messages WhatsApp sont déjà cryptés de bout en bout par défaut, et Messenger, comme indiqué, offre déjà un niveau de cryptage. Vous pourriez donc également affirmer qu’une telle capacité existe déjà – mais là encore, l’extension de ces options à toutes les plateformes de messagerie, dans le cadre du plan plus large de Facebook visant à intégrer tous ses outils de messagerie dans une seule plateforme, augmenterait considérablement cette capacité, ce qui souligne les préoccupations exprimées.

L’argument se résume alors à vos sentiments personnels sur la question. Facebook cherche-t-il à mettre en œuvre un cryptage complet pour mieux protéger les informations des utilisateurs, ou cherche-t-il à augmenter son propre potentiel commercial, en mettant l’accent sur le fait de rendre les gens plus à l’aise dans le transfert de données privées, telles que les informations financières et de santé, en renforçant l’utilité de la messagerie ?

Un autre argument est que le cryptage complet permettra à Facebook d’échapper à un niveau d’examen minutieux de ce qui est partagé dans ses applications – s’il n’a aucun moyen de savoir ce que les utilisateurs partagent entre eux via des messages, il ne peut pas non plus être tenu responsable de cela non plus. .

Encore une fois, tout dépend de votre point de vue : le cryptage offrira-t-il une protection aux criminels, ou Facebook devrait-il chercher à offrir plus de confidentialité des données, conformément aux changements croissants de l’industrie ?

Quoi qu’il en soit, Facebook va de l’avant avec son plan d’intégration de la messagerie, qui, par nécessité, inclura des éléments de cryptage. En avril, Facebook a réitéré son intention de mettre en œuvre un cryptage complet dans tous ses outils de messagerie, le projet devant être achevé “au plus tôt en 2022”.

Cette nouvelle annonce est la prochaine étape. Et bien que cela fournira une couche de sécurité supplémentaire, cela réalignera sans aucun doute également la trajectoire de collision de Facebook avec les régulateurs et les organismes gouvernementaux sur les inconvénients potentiels de la même chose.