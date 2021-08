Facebook déploie le cryptage de bout en bout pour la voix individuelle, les appels vidéo sur Messenger, la fonctionnalité de test sur Instagram

Dans le même temps, la plate-forme serait également en train de tester en version bêta d’autres fonctionnalités.

Facebook Messenger: Facebook Messenger dispose désormais d’une fonctionnalité qui permettrait le cryptage de bout en bout des appels vocaux et vidéo passés via la plate-forme. L’annonce a été faite par le géant des médias sociaux dans un article de blog la semaine dernière, et la fonctionnalité a commencé à être déployée à partir de vendredi. Avec cela, les appels vidéo et vocaux passés à l’aide de Facebook Messenger resteraient cryptés et aucun tiers, y compris Facebook, ne connaîtrait le contenu de la conversation. Non seulement cela, mais Messenger déploie également de nouveaux contrôles pour les messages qui disparaissent.

Dans son blog, Facebook a déclaré que sa fonction de cryptage de bout en bout était désormais étendue aux appels, car il assiste chaque jour à plus de 150 millions d’appels vidéo sur la plate-forme. La fonctionnalité est déjà présente sur la plate-forme de messagerie instantanée WhatsApp appartenant à Facebook.

Pendant ce temps, les conversations textuelles reçoivent également une mise à jour mineure. Messenger a une fonction de message qui disparaît qui permet à l’expéditeur d’envoyer un message pendant une durée limitée – et aux utilisateurs de choisir la durée pendant laquelle il serait disponible – une minute, 15 minutes, une heure, quatre heures et 24 heures. Désormais, Facebook permettrait aux utilisateurs de décider de la durée de disponibilité du message qui disparaît entre 5 secondes et 24 heures, leur donnant plus d’options.

Dans le même temps, la plate-forme serait également en train de tester en version bêta d’autres fonctionnalités. Par exemple, la plate-forme testera bientôt la fonction de cryptage de bout en bout pour les conversations vidéo et vocales de groupe, certains utilisateurs ayant la possibilité d’avoir des appels vocaux et vidéo de groupe cryptés avec des amis et la famille qui ont un fil de discussion existant avec l’utilisateur ou avec qui l’utilisateur est déjà connecté. De plus, un test limité serait également en cours pour tester le cryptage des messages directs sur Instagram. Dans ce cadre, les adultes de certains pays pourraient opter pour des messages cryptés de bout en bout et des appels pour des conversations en tête-à-tête sur Instagram.

