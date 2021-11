Facebook, désolé, Meta a une montre connectée en préparation avec une encoche de caméra idiote

L’œil qui voit tout de Facebook trouve une autre maison

La société Facebook a récemment annoncé un changement de nom pour Meta, ainsi que son intention de construire un « métavers » avec un ensemble « d’espaces numériques interconnectés » – oui, c’est nauséabond, n’est-ce pas. Bien que cela soit déjà assez inquiétant en soi, cette société nouvellement renommée est dotée d’aspirations matérielles également renouvelées qui visent à faire le pont entre nos mondes numérique et physique, la VR et la RA étant toutes deux dans sa liste de priorités. Au fur et à mesure que ces plans commenceront à se matérialiser, la société sera également impliquée dans d’autres projets de matériel informatique. L’un de ces produits est une montre connectée, et bien sûr, il a un appareil photo.

La montre a été divulguée par Bloomberg. Il a été repéré dans l’application Facebook View, conçue pour être utilisée avec Ray-Ban Stories, les lunettes intelligentes récemment lancées en collaboration avec Facebook Meta. La smartwatch ressemble un peu à une Apple Watch, avec son écran carré et ses coins arrondis, mais il existe des différences qui la font immédiatement se démarquer.

Le principal est la présence d’une caméra qui vit dans une encoche sortant de la lunette inférieure. Il est évidemment inquiétant que Meta semble ajouter des caméras sur chaque matériel qu’il sort (les Ray-Ban Stories en ont deux), mais il n’est pas surprenant de voir que bon nombre de leurs lancements de matériel tournent autour du chat vidéo.

Il n’est pas rare de prendre des photos à l’aide d’une smartwatch en l’associant à un smartphone pour pouvoir utiliser l’appareil photo à distance, mais en fait, avoir un appareil photo sur une smartwatch est quelque chose que nous n’avons pas vu trop souvent. Cela pourrait lui donner un avantage en termes de fonctionnalité par rapport aux montres concurrentes, car cela permettrait d’effectuer des appels vidéo sans utiliser de téléphone. Nous ne savons pas comment s’appellera la smartwatch Meta – Portal Watch peut-être – mais elle devrait sortir à un moment donné l’année prochaine.

