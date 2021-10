Facebook développe de nouveaux algorithmes qui peuvent suivre tout ce que vous faites

Imaginez un monde où l’un de vos appareils peut suivre tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Il peut voir, entendre et se souvenir de tout pour vous et rappeler ces informations en cas de besoin. Ce type d’innovation est brillant et pourrait faire des merveilles pour des gadgets comme les lunettes de réalité augmentée (AR) qui pourraient faire tout ce qui précède – voir, entendre et se souvenir. Mais c’est aussi très flippant. Ajoutez Facebook au mélange et le niveau de chair de poule atteint son maximum. Pendant des années, Facebook a été au centre de divers scandales centrés sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Le dernier en date vient d’un lanceur d’alerte qui a exposé des détails sur ce que Facebook sait de la toxicité de ses applications et sur la façon dont ses algorithmes pourraient favoriser le contenu préjudiciable pour augmenter les interactions.

Demander à cette entreprise de développer une intelligence artificielle (IA) capable de voir et d’entendre les choses qui vous entourent, puis de se souvenir de tout, ne semble pas très rassurant. Mais la technologie est néanmoins intéressante. C’est parce que ladite IA pourrait cibler un type de produit différent des réseaux sociaux de Facebook. Ce sont les lunettes AR que l’entreprise développe pour l’avenir.

Algorithmes de lunettes AR de Facebook

Facebook a présenté jeudi le projet Ego4D. L’initiative AI « vise à résoudre les problèmes de recherche autour de la perception égocentrique ». Facebook veut développer des algorithmes qui permettent à l’IA d’interagir avec le monde comme le font les gens. L’IA apprendrait tout d’un point de vue vidéo à la première personne. C’est le genre de perspective que l’IA aurait du monde si elle faisait partie des lunettes AR.

Pensez aux expériences AR que vous avez vues dans les films Marvel impliquant Tony Stark. Iron Man interagit avec une IA intelligente qui se repose sur sa tête. Les algorithmes peuvent voir et entendre tout ce qu’il fait. Et ils peuvent projeter des informations virtuelles qu’Iron Man peut voir immédiatement lorsqu’il interagit avec des appareils. C’est essentiellement ce que Facebook veut que ses algorithmes fassent, comme le montre une vidéo de démonstration partagée par Facebook.

Facebook a expliqué avoir développé cinq défis de référence pour développer le type d’IA intelligente vu dans le clip. Facebook veut que l’IA alimente les lunettes d’IA pour se souvenir des événements du passé, prédire ce que l’utilisateur pourrait vouloir faire, détecter comment le porteur interagit avec des objets de la vie réelle et se souvenir des choses dites dans le passé :

Mémoire épisodique : que s’est-il passé quand ? (par exemple, « Où ai-je laissé mes clés ? ») Prévision : Que suis-je susceptible de faire ensuite ? (par exemple, « Attendez, vous avez déjà ajouté du sel à cette recette ») Manipulation des mains et des objets : qu’est-ce que je fais ? (par exemple, « Apprends-moi à jouer de la batterie ») Journalisation audio-visuelle : qui a dit quoi quand ? (par exemple, « Quel était le sujet principal pendant le cours ? ») Interaction sociale : qui interagit avec qui ? (par exemple, « Aidez-moi à mieux entendre la personne qui me parle dans ce restaurant bruyant »)

Les implications sur la vie privée sont énormes

Pour qu’un tel algorithme Facebook réussisse, l’IA aurait besoin d’accéder à tout ce que vous faites en portant des lunettes AR. Il aurait besoin d’enregistrer de la vidéo, y compris d’autres personnes, de traiter l’audio et de stocker beaucoup, beaucoup de données. Les implications sur la vie privée ici sont donc incroyables. Facebook n’a pas seulement à développer cette incroyable expérience d’IA. Il doit convaincre les utilisateurs de lui faire confiance avec toutes les données que les lunettes AR qu’ils généreraient. C’est un sujet que Facebook n’aborde pas dans la vidéo.

Facebook ne dit pas non plus si cet algorithme récolterait des données à des fins publicitaires. C’est un autre sujet qui vous viendra immédiatement à l’esprit lorsque vous entendrez parler d’une IA capable de voir, d’entendre et de se souvenir de tout ce que vous faites. Pour revenir à l’analogie avec Iron Man, vous n’avez jamais entendu Jarvis ou Friday de Tony Stark essayer de faufiler des publicités dans sa vue périphérique alors qu’il combattait des méchants.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à The Verge que les garanties de confidentialité ne seraient développées que plus tard :

Nous nous attendons à ce que, dans la mesure où les entreprises utilisent cet ensemble de données et cette référence pour développer des applications commerciales, elles développent des garanties pour ces applications. Par exemple, avant que les lunettes AR puissent améliorer la voix de quelqu’un, il pourrait y avoir un protocole en place qu’ils suivent pour demander la permission aux lunettes de quelqu’un d’autre, ou ils pourraient limiter la portée de l’appareil afin qu’il ne puisse capter que les sons des personnes avec qui J’ai déjà une conversation ou qui sont dans mon voisinage immédiat.

C’est-à-dire que, malheureusement, la confidentialité ne fait pas partie de ces algorithmes Facebook avancés par conception.