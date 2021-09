Facebook dévoile des lunettes intelligentes à 299 $, son premier pas vers les appareils portables en réalité augmentée

Ils ne sont pas compatibles avec la réalité augmentée et ils ne comportent pas de marque Facebook, mais aujourd’hui, nous avons eu un premier aperçu des nouvelles lunettes intelligentes de The Social Network, fabriquées en partenariat avec Ray Ban, qui se déclinent dans une gamme de styles à la mode. cela masque en grande partie le fait que vous pourriez enregistrer tout ce que vous voyez.

Les lunettes, appelées Ray Ban ‘Stories’ (oui, même les fabricants de lunettes de soleil se lancent maintenant dans les Stories), réalisent en grande partie leur intention clé dès le départ, en étant un appareil portable à la mode – car comme Google Glass nous l’a montré, si vos lunettes intelligentes ont l’air aussi ringard, peu importe à quel point ils sont fonctionnels, personne ne les portera.

Les lunettes sont disponibles en trois styles, chacun basé sur les designs traditionnels de Ray Ban, y compris le toujours populaire « Wayfarer », l’un des seuls styles de lunettes de soleil qui convient à presque tout le monde.

Sous le capot – ou de manière plus opérationnelle, intégré au cadre – Facebook a développé un nouveau hub multi-caméras qui permet à l’utilisateur d’enregistrer ce qu’il voit à tout moment. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton situé sur le dessus du bras et l’enregistrement commence, offrant un moyen facile de capturer vos expériences, sans vous priver de l’instant présent.

Ce qui est exactement comme les Spectacles de Snapchat, que Snap a publié, oh, il y a environ 5 ans.

Donc, étant donné que vous avez pu acheter à peu près exactement le même appareil depuis un certain temps, qu’est-ce qui distingue la variante de Facebook et incitera les consommateurs à débourser leur argent durement gagné pour posséder une paire ?

Premièrement, la technologie est meilleure. Ray Ban Stories comprend deux caméras de 5 mégapixels, soit environ le double de la résolution de la dernière version de Spectacles. Cela garantira que vos visuels capturés sont à leur meilleur, tandis que l’appareil bénéficie également de la technologie avancée de stabilisation de capture de Facebook, offrant un autre moyen de maximiser votre contenu.

Facebook a également ajouté des haut-parleurs à oreille ouverte dans son appareil, afin que vous puissiez écouter de la musique ou prendre des appels téléphoniques à travers vos lunettes, un bonus majeur, tandis que Facebook a également permis d’activer la capture de lunettes via une commande vocale. Il existe également un stockage intégré, avec la capacité d’enregistrer jusqu’à 30 vidéos ou 500 photos sur l’appareil, que vous pouvez ensuite télécharger sur une application compagnon.

Ce sont toutes des mises à niveau précieuses, mais en réalité, le principal attrait est qu’elles sont plus esthétiques, tout en s’intégrant facilement à Facebook, qui est utilisé par environ 6,5 fois plus de personnes que Snapchat.

La connexion à Instagram est également pertinente dans ce contexte, en particulier en ce qui concerne les histoires Instagram, tandis que vous pouvez également parier que Facebook cherchera à ajouter un tas de fonctionnalités et d’outils pour encourager l’utilisation des histoires Ray Ban et stimuler l’adoption de la dispositif.

Mais il sera intéressant de voir comment Facebook mène ses efforts de marketing ici. Compte tenu de l’histoire mouvementée de l’entreprise en matière de confidentialité des données, vous pouvez imaginer que de nombreuses personnes hésiteront à ajouter une caméra connectée à Facebook à leur visage, tandis que les spectateurs plieront sans aucun doute les yeux sur ceux qui portent les nouvelles lunettes, prêts à se jeter sur des sites potentiellement illégaux. capture de leur image (note : Facebook a également ajouté des LED externes pour indiquer quand un utilisateur enregistre à travers les lunettes).

Il y aura également de toutes nouvelles théories du complot autour des utilisateurs ciblés avec des publicités sur Facebook en fonction de choses qu’ils ont vues. Compte tenu de tous les angles attendus, vous imaginez que Facebook a défini des moyens de contrer le recul probable, qui pourrait limiter l’adoption et entraver le développement.

À cet égard, Facebook a probablement tiré des leçons clés de sa première grande poussée de matériel grand public pour son haut-parleur intelligent Portal. Lors du lancement, de nombreuses personnes ont fièrement proclamé qu’elles n’apporteraient jamais une caméra connectée à Facebook dans leur maison, tandis que plusieurs critiques et défenseurs de la vie privée ont déclaré carrément que “personne ne devrait acheter cet appareil” en raison du scandale Cambridge Analytica et de l’approche globale de Facebook en matière de sécurité des données. .

Pourtant, même ainsi, même s’il a fallu un peu de temps pour surmonter cette tempête initiale, les ventes de la caméra Portal de Facebook ont ​​régulièrement augmenté, stimulées par la pandémie et l’intérêt accru pour la connexion vidéo, mais aussi grâce aux initiatives intelligentes de l’équipe Facebook – comme fournir des portails gratuits aux maisons de soins infirmiers pour aider les résidents à rester connectés à leurs familles.

Au fil du temps, l’utilité l’emporte toujours sur les problèmes de confidentialité – mais la question est alors de savoir quelle utilité les lunettes intelligentes de Facebook apportent-elles vraiment, et comment peuvent-elles également stimuler l’adoption et réduire les hésitations, en s’alignant sur les principaux cas d’utilisation ?

Il n’est pas nécessaire d’avoir un appareil compatible avec votre appareil photo lié à votre point de vue, ou un moyen de prendre des appels téléphoniques sur votre visage, d’autant plus que nous avons déjà des smartphones qui facilitent la même chose. Bien sûr, il y a cet effort supplémentaire d’avoir à soulever votre téléphone à hauteur des yeux, mais cet inconvénient mineur est-il suffisant pour que les gens déboursent 299 $ pour un nouvel appareil ?

Peut-être que l’argument clé de Facebook sera aux personnes qui achètent de nouvelles lunettes – si vous allez de toute façon dépenser un montant X en lunettes de soleil, pourquoi ne pas les obtenir, avec des fonctionnalités supplémentaires incluses ?

Mais même dans ce cas, si le plan ultime de Facebook, comme il est indiqué, est de sortir une autre version de l’appareil à l’avenir, avec une capacité de superposition AR complète, pourquoi les gens dépenseraient-ils maintenant pour la version inférieure, alors que vous pouvez simplement garder votre argent jusqu’au cas d’utilisation est plus convaincant?

Cela signifierait également que vous pourriez acheter une paire de lunettes Apple ou Snap AR à la place, si elles battent Facebook au poing. Compte tenu des diverses considérations, il est difficile de voir Ray Ban Stories remporter un énorme succès à ce stade et dépasser le marché des fans de technologie.

Mais comme indiqué, peut-être que Zuck et Co ont un plan. Peut-être que cette première itération fait simplement partie du processus de développement et aidera Facebook à mesurer la demande et l’intérêt, avant d’investir dans le prochain changement, ou peut-être s’agit-il simplement de stabiliser ses chaînes d’approvisionnement et de passer à une autre offre matérielle avant qu’elle ne passe à un appareil AR complet.

Il n’est pas clair, à ce stade, le chemin que Facebook trace, ni à quelle vitesse il pourra passer à un appareil AR complet. Mais il fait le grand saut, il se tourne vers les lunettes intelligentes, qui finiront par évoluer vers son outil compagnon AR.

C’est un saut majeur, et c’est peut-être la seule façon dont Facebook peut le prendre, en sautant à la prochaine pierre dans l’étang, plutôt que de viser à faire le rivage en un seul saut.

Les Ray Ban Stories sont disponibles dès aujourd’hui, via la boutique en ligne Ray Ban et dans les magasins de détail aux États-Unis, en Irlande, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie et en Australie. Les lunettes seront également bientôt disponibles dans d’autres régions.