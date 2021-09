Facebook dit avoir aidé les gens à fuir l’Afghanistan

09/02/2021 à 09:13 CEST

SPORT.es

Facebook a déclaré au média britannique BBC qu’il avait participé à un effort pour aider 175 citoyens à quitter l’Afghanistan après que les talibans ont pris le contrôle du pays. La compagnie a déclaré que certains membres du personnel étaient également sur le vol à destination de Mexico. Le gouvernement mexicain a confirmé que le vol transportait des militants indépendants et des journalistes ainsi que leurs familles, dont 75 enfants.

Les entreprises et organisations multinationales ont continué à quitter l’Afghanistan. “En aidant les employés de Facebook et les partenaires proches à quitter l’Afghanistan, nous nous sommes joints à un effort pour aider un groupe de journalistes et leurs familles qui étaient en grave danger“Un porte-parole de Facebook a déclaré à la BBC. Grâce au leadership du gouvernement mexicain et au soutien des Émirats arabes unis pour assurer le premier atterrissage, les journalistes ont été accueillis au Mexique”, a ajouté la société. La firme a refusé de donner plus de détails. en raison de la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan.