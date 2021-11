Facebook dit avoir supprimé le réseau de trolleys géré par le gouvernement nicaraguayen

Élections au Nicaragua : rencontrez quelques-uns des candidats qualifiés 4:14

(.) – Facebook a déclaré lundi que le mois dernier, il avait éliminé une ferme de chariots avec plus de 1 000 comptes Facebook et Instagram qui, selon lui, étaient gérés par le gouvernement nicaraguayen et le parti au pouvoir du pays, le Front sandiniste de libération nationale.

La société de médias sociaux a déclaré que la ferme à la traîne – un effort coordonné pour manipuler le discours public à l’aide de faux comptes – visait à amplifier le contenu pro-gouvernemental et anti-opposant.

Facebook a déclaré que l’opération était active sur ses plateformes depuis 2018 et était principalement gérée par du personnel de TELCOR, l’organisme de surveillance des télécommunications du Nicaragua, travaillant depuis le siège du service postal dans la capitale, Managua.

La Cour suprême de justice, qui a été un allié du président Daniel Ortega, et l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale ont également traité de plus petits groupes de faux comptes, a ajouté Facebook.

Le bureau du vice-président nicaraguayen Rosario Murillo, porte-parole d’Ortega et de son gouvernement, et la Cour suprême n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de . sur le rapport.

« Ce fut l’une des opérations de pêche à la traîne les plus intergouvernementales que nous ayons contrecarrées à ce jour, avec plusieurs entités étatiques participant à cette activité à la fois », ont déclaré les chercheurs de Facebook dans leur rapport.

Trolls : « Une tendance particulièrement inquiétante »

Facebook a déclaré cette année qu’il avait retiré d’autres réseaux liés au gouvernement en Éthiopie, en Ouganda, au Soudan, en Thaïlande et en Azerbaïdjan pour avoir enfreint ses règles contre le soi-disant comportement inauthentique coordonné, qualifiant cela de « tendance particulièrement inquiétante ».

La société, qui a annoncé la semaine dernière qu’elle deviendrait publique sous le nom de Meta Platforms Inc. le 1er décembre, a fait l’objet d’un examen minutieux par les législateurs et les régulateurs pour des dommages potentiels liés à sa plate-forme, en particulier après que l’ancienne employée et dénonciatrice Frances Haugen ait divulgué des documents internes.

Le Nicaragua tiendra ses élections présidentielles ce dimanche, ce que Washington a dénoncé comme une farce organisée par un Ortega de plus en plus autoritaire.

Facebook a déclaré que l’opération gérait un réseau de blogs, de sites Web et d’actifs de médias sociaux sur TikTok, Twitter, YouTube, Blogspot et Telegram.

Les entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’activité a commencé en avril 2018, lorsque des manifestations dirigées par des étudiants contre le gouvernement ont éclaté.

Facebook a déclaré avoir supprimé 937 comptes Facebook, 140 pages, 24 groupes et 363 comptes Instagram dans le cadre du réseau nicaraguayen.

Reportage d’Elizabeth Culliford à New York. Reportage supplémentaire de Frank Jack Daniel Édité en espagnol par Javier López de Lérida