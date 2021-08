Facebook

Facebook dit non au Bitcoin mais oui aux jetons non fongibles (NFT)

“La blockchain va être transformationnelle pour le métavers”, a déclaré le chef du co-créateur de Novi & Diem, David Marcus.

Le projet de stablecoin de Facebook Diem, qui a été introduit pour la première fois à l’été 2019, dont le lancement a depuis été reporté à plusieurs reprises, “travaille toujours à se préparer pour le lancement”, a déclaré le chef de Novi & Diem co-créateur David Marcus.

Dans son interview avec Bloomberg, il a expliqué comment Diem a une série d’évolutions à commencer par le changement de marque de la Balance, qui “n’était pas aussi significatif” et aussi de son plan initial d’être soutenu par un panier de monnaies fiduciaires pour se concentrer désormais uniquement sur les États-Unis. dollar après que les régulateurs ont repoussé.

Facebook n’est sans aucun doute “pas prêt” à impliquer son stablecoin Diem dans le mix, car l’infrastructure actuelle a besoin d’une mise à niveau importante pour cela. Mais en « dernier recours », s’il n’y a pas d’autre moyen d’offrir de la valeur aux consommateurs, ils pourraient envisager de le faire, a déclaré Marcus.

«Mais nous sommes très déterminés et très motivés pour lancer avec un stablecoin. Et sur un réseau qui nous permet de vraiment changer la donne. »

Marcus voit également émerger des monnaies numériques de banque centrale (CBDC) au fil du temps, ce qui “apportera un niveau de confiance supplémentaire dans la monnaie numérique sous-jacente que les gens utilisent”. Et lorsque cela se produira, Facebook utilisera également cette CBDC.

Novi est prêt pour le lancement

Le portefeuille numérique de Facebook Novi, comme nous l’avons signalé, contrairement à Diem, est “maintenant prêt à être lancé” car le monde a besoin d’un meilleur système de paiement, en particulier aux États-Unis, a déclaré Marcus.

L’équipe travaille sur Novi, “pas seulement une application”, depuis quelques années maintenant et est “définitivement prête maintenant” avec l’accent mis actuellement sur la mise en place de systèmes de conformité.

« Nous voulons nous assurer que nous pouvons gagner la confiance des gens sur une longue période de temps. Et par conséquent, il a fallu énormément d’efforts pour se préparer opérationnellement au sommet d’un bâtiment. »

Mais cela pourrait être une tâche ardue étant donné que les gens se méfient du géant des médias sociaux et ne veulent pas que Facebook soit impliqué avec leur argent.

« Je ne pense pas que nous méritons la confiance des gens. Je pense que nous méritons une chance de gagner la confiance des gens. Je pense que nous sommes bien préparés pour le faire », a déclaré Marcus, notant qu’ils ont l’habitude de réduire les coûts de « manière très significative » comme ils l’ont fait avec les communications.

Le métaverse a besoin d’un mouvement de valeur transparent

Lorsqu’on lui a demandé si Diem avait pensé à impliquer Bitcoin dans le portefeuille Novi, qui a beaucoup plus de familiarité avec les consommateurs que Diem, a déclaré Marcus. En revanche, un fan de longue date de Bitcoin ne considère pas la principale crypto-monnaie comme une devise transactionnelle ou comme un moyen d’échange en raison de sa volatilité.

«Je le considère comme un actif d’investissement fortement corrélé… Je l’aime mais pas pour les paiements ou peut-être pas encore. Peut-être un jour, mais pas maintenant.

Mais alors que Bitcoin ne vient pas à Novi, les NFT le sont certainement.

Marcus a expliqué que le métaverse a besoin d’un mouvement de valeur sans couture, et pour cela, nous avons besoin d’une nouvelle interopérabilité d’infrastructure.

«Je pense qu’avoir de l’argent programmable et avoir des contrats intelligents en plus d’une blockchain spécialement conçue va être transformationnel pour le métavers parce que si vous êtes un créateur, vous créez dans un NFT. Vous voudrez peut-être louer votre NFT ou vendre votre NFT.

Autour des NFT, toutes sortes de nouveaux modèles commerciaux sont possibles, ce qui n’est pas possible avec l’infrastructure de paiement actuelle et sans les contrats intelligents.

Mais pas seulement Novi, mais Facebook prévoit également quelque chose autour des jetons non fongibles. “Il est trop tôt pour parler de nos plans, mais nous cherchons certainement plusieurs façons de nous impliquer dans l’espace parce que nous pensons être en très bonne position pour le faire”, a déclaré Marcus.

