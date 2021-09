Facebook dit que les changements de confidentialité dans iOS continuent d’avoir un impact sur son activité publicitaire

Avec une mise à jour d’iOS 14 plus tôt cette année, Apple a déployé sa nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur vie privée. Maintenant, Facebook a publié une rare mise à jour au milieu du trimestre aux investisseurs disant que les changements publicitaires d’Apple continuent d’avoir un impact sur ses activités.

Le vice-président du marketing des produits Facebook, Graham Mudd, a émis l’avertissement dans un article de blog publié aujourd’hui. Mudd écrit que Facebook avait déjà mis en garde contre l’impact potentiel des changements d’Apple sur la publicité, mais la mise à jour de mi-trimestre signale que les choses ne s’améliorent pas.

Beaucoup d’entre vous nous ont dit que l’impact sur votre investissement publicitaire a été plus important que prévu. Le coût pour atteindre vos résultats commerciaux a peut-être augmenté et il est également devenu plus difficile de mesurer vos campagnes sur notre plate-forme.

Comme nous l’avons noté lors de notre appel aux résultats en juillet, nous nous attendions à ce que les vents contraires accrus des changements de plate-forme, notamment les récentes mises à jour iOS, aient un impact plus important au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Nous savons que beaucoup d’entre vous ressentent cet impact plus important que nous.