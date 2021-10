Facebook dit qu’il est “ridicule” de blâmer les réseaux pour l’attaque du Capitole

in

New York (CNN Business) – Un cadre supérieur de Facebook a déclaré dimanche sur les “sources fiables” de CNN que la société ne serait jamais en mesure de contrôler tout le contenu de son site et qu’elle pourrait être ouverte à la réglementation alors que les législateurs continuent de sévir contre le géant de la technologie.

Le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, s’est défendu après que l’enquête accablante du Wall Street Journal, basée sur des documents internes, a révélé la semaine dernière que l’entreprise était au courant des problèmes sur ses plateformes. Le lanceur d’alerte qui a divulgué les documents apparaîtra ce soir sur “60 Minutes”, où il révélera son identité avant de témoigner devant une sous-commission du Congrès mardi.

Dans son introduction à l’enquête en huit parties, le Wall Street Journal a écrit : « À maintes reprises, les documents le montrent, les chercheurs de Facebook ont ​​identifié les effets néfastes de la plateforme. À maintes reprises, malgré les audiences. Le Congrès, ses propres promesses, et de nombreuses expositions médiatiques, la société n’a pas corrigé. “

Les documents obtenus par le point de vente “offrent peut-être l’image la plus claire à ce jour de la mesure dans laquelle les problèmes de Facebook sont connus au sein de l’entreprise, jusqu’au PDG lui-même”.

“Il n’y a pas de perfection dans les médias sociaux autant que dans tout autre domaine de la vie”, a déclaré Clegg au correspondant principal des médias de CNN, Brian Stelter. “Et ensuite, ce que nous devons faire, c’est résoudre ce problème.”

Les adolescents qui ont déjà une faible estime de soi vont sur les réseaux sociaux et commencent à se comparer aux autres, a déclaré Clegg, et Facebook ne peut pas contrôler le “biais humain de base” de la comparaison.

“Je ne pense pas qu’il soit intuitivement surprenant que si vous ne vous sentez plus bien dans votre peau, aller sur les réseaux sociaux peut vous faire vous sentir un peu plus mal”, a déclaré Clegg. À la suite des rapports du WSJ, Clegg a déclaré que Facebook introduirait des contrôles parentaux et des outils conçus pour éloigner les adolescents de certains contenus.

Contrôler le feu

Stelter a ensuite demandé à Clegg pourquoi Facebook ne se contentait pas de publier l’enquête interne elle-même, plutôt que de se retrouver dans la position où un dénonciateur aurait divulgué les documents.

La question de savoir si Facebook « a délibérément balayé [la investigación] Sous le tapis, vous avez littéralement tout à l’envers », a déclaré Clegg. Il a ajouté : « Si nous ne voulons pas répondre à ces questions, nous ne commanderions pas l’enquête en premier lieu. Nous le faisons précisément pour pouvoir travailler sur la minorité des cas où les gens ne vivent pas une bonne expérience sur nos plateformes. »

Il a ajouté que Facebook publie des milliers de recherches évaluées par des pairs et a confirmé que la société continuerait à enquêter.

Mais Clegg a reconnu que Facebook a fait face à des critiques croissantes pour ne pas être en mesure de contrôler ce qu’il a créé.

“Nous n’allons jamais être absolument au courant de cela 100% du temps, car il s’agit d’une forme de communication spontanée et instantanée”, a déclaré Clegg. “Il y a une grande différence entre faire un exercice évalué par des pairs en coopération avec d’autres universitaires et préparer des articles en interne pour provoquer et éclairer une discussion interne.”

Une accusation « ridicule » selon Facebook

Facebook a affirmé avoir réussi au deuxième trimestre 2021 en réduisant la prévalence des discours de haine sur sa plateforme pendant trois trimestres consécutifs. Mais le New York Times a rapporté que le lanceur d’alerte du Journal accusera bientôt publiquement Facebook d’assouplir trop tôt ses garanties de sécurité pour les élections de 2020, permettant à la désinformation et aux groupes de se rassembler sur le site Web, dont certains ont fait irruption au Capitole le 6 janvier.

Clegg a qualifié cette affirmation de “ridicule” et a déclaré que Facebook n’était pas responsable de ce qui s’était passé ce jour-là.

“La responsabilité de la violence du 6 janvier incombe entièrement aux personnes qui ont infligé la violence et à ceux qui les ont encouragées, y compris l’ancien président Trump”, a déclaré Clegg.

Clegg a reconnu que la réglementation de sa plate-forme pourrait être “vraiment utile” si elle assouplissait les règles de confidentialité et de protection des données, ce qui pourrait permettre aux chercheurs externes de Facebook d’accéder à des données sensibles.

Avant l’interview de 60 minutes, Facebook jouait l’offensive, minimisant les affirmations selon lesquelles l’entreprise est la cause de la polarisation politique et sociale aux États-Unis.

“Aucune des défenses de Facebook n’a cité une seule erreur factuelle dans nos rapports”, a déclaré un communiqué du Journal. Le média a déclaré qu’il avait demandé à Facebook de publier l’enquête interne sur laquelle il faisait rapport, ce que Clegg n’a pas confirmé s’il le ferait.

Les réponses de Clegg et les cris occasionnels ont amené Stelter à dire qu'”une partie de moi a l’impression d’interviewer le chef d’une entreprise de tabac en ce moment”. Clegg a répondu que la comparaison est “profondément fausse”.

“Il doit y avoir une raison pour laquelle un tiers de la population mondiale aime utiliser ces applications”, a déclaré Clegg.