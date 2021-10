Facebook dit qu’il recentre l’entreprise sur « au service des jeunes adultes »

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré qu’il avait redirigé les équipes au sein de son entreprise pour « faire du service aux jeunes adultes leur étoile du nord ». Le commentaire, fait lors d’un appel avec des investisseurs cet après-midi, témoigne des préoccupations de Facebook concernant la baisse de l’utilisation chez les adolescents et les jeunes adultes.

« Une grande partie de nos services ont été conçus pour être les meilleurs pour la plupart des personnes qui les utilisent, plutôt que spécifiquement pour les jeunes adultes », a déclaré Zuckerberg.

TikTok est « l’un des concurrents les plus efficaces que nous ayons jamais affrontés »

Il a suggéré que le changement serait plus que des paroles en l’air. L’utilisation de Facebook parmi les utilisateurs plus âgés augmentera plus lentement qu’elle ne l’aurait fait autrement en raison des changements, a déclaré Zuckerberg. Même avec ces compromis, il a dit : « Je pense que c’est la bonne approche.

Zuckerberg s’attend à ce que les changements prennent des années. L’un des changements les plus immédiats pourrait être vers Instagram, qui, selon lui, verra des « changements importants » pour se pencher davantage sur la vidéo et faire de Reels « une partie plus centrale de l’expérience ».

Le passage à la vidéo est très clairement une réponse à TikTok, que Zuckerberg a qualifié de « l’un des concurrents les plus efficaces que nous ayons jamais rencontrés ».

Bien que les détails soient largement discutés pour le moment, il est clair que Facebook a déjà réfléchi et planifié cela. The Verge a rendu compte aujourd’hui de la fuite de documents Facebook montrant l’alarme de l’entreprise face à une baisse de l’utilisation, avec une chute brutale prévue dans les années à venir. Les documents montrent également des idées que Facebook envisage d’augmenter l’utilisation parmi les jeunes utilisateurs, y compris des groupes remaniés, des outils de recherche d’emploi et des « flux d’humeur ».