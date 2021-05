Facebook dit qu’il va maintenant prendre des mesures “ fortes ” contre les gens, des comptes partageant à plusieurs reprises de fausses nouvelles

Facebook introduit de nouvelles fonctionnalités pour gérer la diffusion de fausses informations

Facebook a été la cible des gouvernements de plusieurs pays pour son incapacité à gérer la désinformation. En février, le gouvernement indien a également introduit des lignes directrices pour réglementer le contenu partagé sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, ce qui fait que WhatsApp, une société détenue par Facebook, poursuit le gouvernement. Selon le porte-parole de la société, les nouvelles règles enfreindront leur politique de “ cryptage de bout en bout ”, portant atteinte au droit de l’utilisateur à la vie privée.

Facebook qui possède WhatsApp, Instagram a maintenant annoncé une série de nouvelles mesures pour lutter contre la menace de la désinformation. Dans un communiqué de presse officiel, la société dirigée par Mark Zuckerberg a déclaré qu’elle prendrait des mesures plus fortes contre les utilisateurs et les pages partageant à plusieurs reprises des informations erronées, qu’il s’agisse de contenu trompeur contre les vaccins Covid-19, d’élections ou de changement climatique.

Clampdown sur les pages qui partagent à plusieurs reprises la désinformation

Facebook a déclaré que cela réduirait la portée des auteurs en série de fausses informations. La distribution de toutes les publications dans le fil d’actualité de ces comptes Facebook, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une page, sera réduite s’ils partagent du contenu qui a été noté par l’un de ses partenaires de vérification des faits.

Avertir les utilisateurs des pages suivantes qui partagent de fausses déclarations

Les utilisateurs recevront désormais une fenêtre contextuelle s’ils visitent une page dont le contenu a été évalué à plusieurs reprises par les vérificateurs de faits pour les avertir avant de les aimer ou de les suivre. Les utilisateurs peuvent également en savoir plus sur le contenu que les vérificateurs de faits ont signalé précédemment et accéder à plus d’informations sur le programme de vérification des faits. Cette mesure aidera les utilisateurs à prendre une décision éclairée en suivant une page d’augmentation de la portée du contenu publié par une telle page.

Fonction de notification repensée lorsque le contenu partagé est vérifié

Cette fonctionnalité repensée alertera un utilisateur que l’un des messages qu’il a partagés contenait de fausses informations notées par un vérificateur de faits, ainsi que le lien de l’article dissociant le rapport ou la revendication et une invite à partager le nouvel article avec les abonnés. Les utilisateurs recevront également un avertissement selon lequel le partage de fausses informations fera glisser leurs messages plus bas dans le fil d’actualité, de sorte que leurs amis seront moins susceptibles de les trouver.

Il reste maintenant à voir quels résultats positifs ces nouvelles lignes directrices élargies apporteront.

