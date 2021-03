Facebook dit tester une nouvelle application pour aider les prisonniers qui réintègrent la société

Facebook teste une nouvelle application appelée The Re-Entry pour aider les personnes qui font la transition de la prison à la société, rapporte Bloomberg. Il s’agit d’un effort de l’entreprise pour «créer plus de produits pour les communautés marginalisées».

Selon le rapport, certains utilisateurs d’Instagram ont vu une notification en haut de leur flux indiquant: «se préparer à la vie après la prison avec le soutien de la communauté». La notification a demandé à ces utilisateurs de cliquer pour un accès anticipé pour essayer l’application et fournir des commentaires, mais Facebook dit que la notification n’aurait pas dû apparaître au public:

«Nous avons exploré différentes façons d’aider à combler les lacunes rencontrées par les membres des communautés marginalisées dans nos applications», a déclaré une porte-parole de Facebook dans un communiqué. «Il s’agissait uniquement d’un test interne et nous avons supprimé l’avis dès que nous avons appris qu’il était brièvement diffusé en externe.» Facebook expérimente souvent des idées de services et d’applications qui ne se matérialisent jamais ou ne se transforment jamais en autre chose.

En juin, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré qu’il souhaitait que l’entreprise «commence à créer des produits pour faire progresser la justice raciale».

Dans un article de septembre, Adam Mosseri, directeur d’Instagram, a décrit le travail de l’entreprise sur l’équité:

«Pour nous assurer que ce travail est pleinement pris en charge, nous avons créé un groupe de produits dédié – l’équipe Instagram Equity – qui se concentrera sur une meilleure compréhension et la lutte contre les préjugés dans le développement de nos produits et les expériences des gens sur Instagram. L’équipe Equity se concentrera sur la création de produits justes et équitables. Cela comprend la collaboration avec l’équipe IA responsable de Facebook pour garantir l’équité algorithmique. En outre, ils créeront de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux besoins des communautés mal desservies. »