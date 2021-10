Facebook embauchera 10 000 personnes dans l’UE pour travailler dans le métaverse

18/10/2021 à 9h33 CEST

SPORT.es

Facebook prévoit d’embaucher 10 000 personnes dans l’Union européenne pour développer un appel métavers. Un métaverse est un monde en ligne où les gens peuvent jouer, travailler et communiquer dans un environnement virtuel, souvent à l’aide de casques de réalité virtuelle. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a été une voix de premier plan sur le concept.

L’annonce intervient alors que Facebook fait face aux retombées d’un scandale dommageable et il fait face à une vague d’appels à une réglementation pour limiter son influence. « Le métavers a le potentiel d’aider à débloquer l’accès à de nouvelles opportunités créatives, sociales et économiques. Et les Européens le façonneront à partir de zéro », a déclaré Facebook dans un article de blog.

Les nouveaux emplois qui seront créés au cours des cinq prochaines années comprendront des « ingénieurs hautement spécialisés ». Investir dans l’UE offre de nombreux avantages, notamment l’accès à un vaste marché de consommateurs, à des universités de classe mondiale et à des talents de grande qualité, a déclaré Facebook.