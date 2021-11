Facebook empêche les utilisateurs de contrôler le flux : WashPost

Un rapport du Washington Post suggère que Facebook empêche délibérément les utilisateurs de contrôler leurs propres flux.

La fonction « Flux d’actualités » sur Facebook est destinée à montrer à l’utilisateur les publications les plus récentes d’amis, de membres de la famille, de personnalités publiques et de sources d’information que l’utilisateur suit.

Il semble que Facebook s’efforce de contrôler le contenu qui apparaît dans le flux utilisateur.

Le rapport de The Post détaille les efforts :

« Dans au moins deux expériences au fil des ans, Facebook a exploré ce qui se passe lorsqu’il désactive son système de classement controversé des flux d’actualités – le logiciel qui décide pour chaque utilisateur quelles publications il verra et dans quel ordre les documents internes s’affichent. Cela permet aux utilisateurs de voir tous les messages de tous leurs amis dans un ordre chronologique simple. « Les deux tests semblent avoir enseigné la même leçon aux chercheurs de Facebook : les utilisateurs sont mieux lotis avec le logiciel de Facebook qui prend les devants. »

La « dénonciatrice » de Facebook, Frances Haugen, a affirmé que Facebook donne la priorité au profit sur tout le reste, y compris ses utilisateurs.

Des législateurs comme Sens. Elizabeth Warren (D-MA) et Josh Hawley (R-MO) ont appelé à davantage de réglementation des Big Tech pour repousser le contrôle de Facebook.

Pendant ce temps, il semble que Facebook continuera ses méthodes de « classement ».

« Les recherches que nous avons effectuées montrent que les flux non classés peuvent entraîner des problèmes d’intégrité et d’autres problèmes », a déclaré Ariana Anthony de Facebook à The Post.

« Chaque fois que nous avons essayé de comparer les flux classés et non classés, les flux classés semblent tout simplement meilleurs », a écrit un employé dans une note de 2018 sur le système intitulée : « Le classement est-il bon ? »

