Facebook encourage davantage de développeurs à intégrer le partage d’histoires Facebook dans leurs applications [Infographic]

Dans le cadre de ses efforts continus pour maximiser l’utilisation des Stories et amener plus de personnes à publier plus souvent dans l’application, Facebook a poussé les développeurs à utiliser son option « Partager dans les Stories », qui permet aux développeurs d’applications de connecter facilement leurs applications à la publication des Stories. processus, aidant à stimuler la promotion, tout en offrant aux utilisateurs plus d’options pour créer du contenu Stories.

À la fin de l’année dernière, Facebook a annoncé une nouvelle « plate-forme d’applications créatives » pour les histoires Facebook, qui permet aux développeurs de créer et de promouvoir des applications liées aux histoires directement au sein de l’écosystème des histoires, tout en fournissant désormais un lien « applications créatives » dans les histoires. processus de création pour encourager une utilisation étendue des applications.

Ces outils, ainsi que le processus « Partager dans les histoires », ajoutent aux options créatives qui peuvent améliorer l’expérience utilisateur, et si Facebook peut amener plus de développeurs à encourager davantage de leurs utilisateurs à publier leurs réalisations dans l’application sur Facebook et Instagram Stories, cela pourrait être un processus mutuellement bénéfique, encourageant encore plus l’utilisation des Stories.

À l’appui de cela, l’équipe de développeurs de Facebook a partagé un nouvel aperçu infographique des avantages de l’utilisation de l’option « Partager dans les histoires » pour les développeurs d’applications, qui fournit plus d’informations sur la façon dont Facebook bénéficie d’une intégration étendue sur ce front.

Quelques notes et exemples intéressants à considérer.