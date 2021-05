Facebook encourage les utilisateurs d’iOS 14.5 à activer le suivi afin que ses applications restent “ gratuites ”

Maintenant qu’iOS 14.5 a été rendu public, nous commençons à examiner de plus près comment diverses entreprises mettent en œuvre la nouvelle exigence de confidentialité du suivi des applications. Peut-être plus particulièrement, le Verge a des détails sur le message contextuel que Facebook et Instagram utilisent pour encourager les utilisateurs à choisir l’option «Autoriser» lorsqu’ils sont invités à suivre le suivi …

Facebook avait été un opposant vocal à App Tracking Transparency, qui est une nouvelle fonctionnalité d’iOS 14.5 qui oblige les développeurs à demander la permission aux utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Malgré l’opposition de Facebook, cependant, la société n’a d’autre choix que de se conformer maintenant qu’iOS 14.5 est accessible au public.

Dans le message contextuel, Facebook explique qu’iOS 14.5 oblige les développeurs à «demander la permission de suivre certaines données de cet appareil pour améliorer vos publicités». Le message détaille trois façons dont les utilisateurs bénéficient de ce type de collecte de données:

Vous montrer des publicités plus personnalisées Aidez à garder Instagram / Facebook gratuit Soutenez les entreprises qui comptent sur les publicités pour atteindre leurs clients

Facebook appelle ces popups des «écrans éducatifs». Ils apparaîtront aux utilisateurs immédiatement avant l’invite de transparence du suivi de l’application iOS 14.5. Le deuxième point est particulièrement intéressant car rien n’indique que Facebook envisage de proposer des versions payantes de ses applications.

Pour aider les gens à prendre une décision plus éclairée, nous montrons également notre propre écran, avec celui d’Apple. Il fournira plus d’informations sur la façon dont nous utilisons les publicités personnalisées, qui soutiennent les petites entreprises et gardent les applications gratuites. Si vous acceptez les invites pour Facebook et Instagram, les publicités que vous voyez sur ces applications ne changeront pas. Si vous refusez, vous verrez toujours des annonces, mais elles seront moins pertinentes pour vous. Accepter ces invites ne conduit pas Facebook à collecter de nouveaux types de données. Cela signifie simplement que nous pouvons continuer à offrir aux gens de meilleures expériences.

En outre, il convient de noter qu’il est contraire aux directives d’interface humaine d’Apple d’offrir aux utilisateurs des incitations à activer le suivi. Facebook n’offre pas d’incitation, mais plutôt une explication sur les raisons pour lesquelles il collecte les données qu’il collecte.

N’offrez pas d’incitatifs pour répondre à la demande. Vous ne pouvez pas offrir aux gens une compensation pour avoir accordé leur permission, et vous ne pouvez pas refuser des fonctionnalités ou du contenu ou rendre votre application inutilisable tant que les gens ne vous autorisent pas à les suivre.

Facebook dit que les invites commenceront à se déployer dans les applications Instagram et Facebook au cours des prochains jours et semaines, de sorte que vous ne les verrez peut-être pas tout de suite.

Vous pouvez en savoir plus sur la transparence du suivi des applications dans notre guide détaillé ici. Avez-vous vu la nouvelle invite iOS 14.5 sur Facebook ou Instagram? Faites-nous savoir dans les commentaires!

