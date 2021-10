Facebook engage l’avocat de Britney Spears pour lutter contre une prochaine émission télévisée

Facebook souhaite probablement avoir un bouton de suppression pour sa chronologie maintenant qu’il menace une prochaine émission de télévision d’un procès pour avoir potentiellement terni la réputation de la marque.

Doomsday Machine est la prochaine adaptation télévisée d’An Ugly Truth, un livre qui expose les faux pas de Facebook sur des questions telles que la désinformation, les discours de haine et la sécurité des utilisateurs. Le drame mettra en vedette Claire Foy en tant que directrice de l’exploitation de Facebook Sheryl Sandberg et s’attaquera au chaos entourant la désinformation lors des élections de 2016, ainsi qu’à des controverses plus récentes comme le programme XCheck, qui permet à des célébrités et à d’autres personnalités de premier plan de contourner la modération du contenu.

Alors que la série commence à se réunir, Facebook menace les producteurs Anonymous Content d’une action en justice – et il utilise les avocats de Britney Spears pour le faire (via Deadline). Selon Deadline, Mathew Rosengart, le même avocat qui a aidé à libérer Spears de sa tutelle, a envoyé une lettre à la PDG d’Anonymous Content, Dawn Olmstead, détaillant l’action en justice que Facebook pourrait entreprendre si de fausses déclarations ou des exagérations sur l’entreprise apparaissent dans l’émission.

« Facebook prendra toutes les mesures juridiques appropriées »

Comme indiqué dans la lettre obtenue par Deadline, Rosengart dit que « le Premier Amendement ne protège pas les déclarations ou les représentations sciemment fausses – ou celles faites avec un mépris téméraire pour la vérité – même à propos de personnalités publiques ».

Il attaque ensuite l’exactitude d’An Ugly Truth, notant qu’il « regorge de déclarations fausses et diffamatoires, de caractérisations et d’implications sur Facebook et ses dirigeants ». Si Anonymous Content décide de mettre l’une de ces soi-disant faussetés dans son adaptation télévisée, Rosengart dit que « Facebook prendra toutes les mesures juridiques appropriées ». À notre connaissance, Facebook n’a engagé aucune action en justice contre les auteurs ou l’éditeur de An Ugly Truth.

Rosengart a même mentionné que Facebook est prêt à travailler avec du contenu anonyme pour s’assurer que la série est « exacte et véridique ». Quant à savoir si Anonymous Content envisagera d’obtenir l’avis de Facebook, c’est encore en suspens. The Verge a contacté Anonymous Content pour une déclaration et n’a pas eu de réponse.

Facebook ne fait probablement que souffler de la fumée, mais il n’y a aucun moyen de le savoir avant que la série ne fasse ses débuts et que Facebook trouve quelque chose qu’il n’aime pas. C’est peut-être l’une des seules fois où Facebook essaie activement de se faufiler dans le fauteuil du plaignant, compte tenu de la longue expérience de Facebook d’être du côté opposé aux poursuites.