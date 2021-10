Facebook envisage de changer de nom, selon un rapport

Facebook prévoit de construire un « métaverse » 1:06

Londres (CNN Business) – Facebook prévoit de changer de nom avec un nouveau nom axé sur le métaverse, a rapporté mardi le site Web The Verge. Cela survient alors que le géant de la technologie est critiqué par les régulateurs du monde entier pour ses pratiques commerciales.

La société prévoit d’annoncer le nouveau nom la semaine prochaine, a rapporté The Verge, citant une source ayant une connaissance directe du sujet. Facebook veut être connu pour plus que les médias sociaux, selon la publication technologique.

Facebook ne commente pas les rumeurs ou les spéculations, a déclaré un porte-parole de l’entreprise en réponse à une question sur un éventuel changement de nom.

En plus de son réseau social phare, Facebook possède également Instagram et WhatsApp. Un changement de nom pourrait positionner les trois méga-plateformes sous une seule marque ombrelle, similaire à la structure utilisée par Google, qui appartient à la société mère Alphabet.

Le changement de nom peut refléter l’adresse Facebook. Le métaverse fait référence aux efforts visant à combiner les technologies de réalité virtuelle et augmentée dans un nouveau domaine en ligne.

L’idée est de créer un espace similaire à Internet, dans lequel les utilisateurs (via des avatars numériques) peuvent se promener et interagir les uns avec les autres en temps réel. En théorie, les utilisateurs pourraient s’asseoir autour d’une table de réunion virtuelle avec des collègues distants, puis se rendre à un Starbucks virtuel pour rencontrer un ami.

Facebook a annoncé plus tôt cette semaine qu’il embaucherait 10 000 personnes en Europe pour travailler à la création du métaverse.

Une stratégie en pleine polémique autour de Facebook

Le changement de marque pourrait s’inscrire dans un effort visant à renouveler la réputation de Facebook après un tsunami de mauvaises nouvelles liées à la désinformation sur ses plateformes, à des failles dans la modération des contenus et à des révélations sur l’effet négatif de ses produits sur la santé mentale de certains utilisateurs.

Frances Haugen, une dénonciatrice qui a travaillé chez Facebook en tant que chef de produit, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’entreprise est consciente que ses plateformes sont utilisées pour diffuser la haine et la désinformation, mais n’a pas pris de mesures pour l’empêcher. Les dirigeants de Facebook ont ​​été critiqués pour avoir prétendument choisi le profit plutôt que la santé, et les législateurs ont fait des comparaisons avec Big Tobacco.

Facebook a vigoureusement réfuté ces affirmations, qualifiant bon nombre d’entre elles de « trompeuses » et affirmant que ses applications font plus de bien que de mal.

Le PDG de la société, Mark Zuckerberg, devrait discuter du changement de nom lors de la conférence annuelle de la société, Connect, le 28 octobre, rapporte The Verge.

Un nombre relativement restreint de grandes entreprises ont changé de marque établie.

Kentucky Fried Chicken a raccourci son nom en KFC, la marque automobile japonaise Datsun est devenue Nissan et la World Wrestling Federation est devenue World Wrestling Entertainment. La société de médias sociaux Snapchat a changé son nom en Snap en 2016 pour refléter son incursion dans le matériel.

Certains changements de nom de haut niveau sont intervenus après un scandale ou une controverse dans d’autres cas. Philip Morris, le constructeur de Marlboro, a changé son nom en Altria, par exemple, et ValuJet est devenu AirTran après le crash d’un de ses avions en 1996.

Jill Disis a contribué à un reportage.