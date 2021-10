Facebook envisage de changer le nom de l’entreprise pour se concentrer sur le métaverse

Facebook prévoit de changer le nom de son entreprise la semaine prochaine pour refléter son accent sur la construction du métaverse, selon une source ayant une connaissance directe du sujet.

Le changement de nom à venir, dont le PDG Mark Zuckerberg prévoit de parler lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise le 28 octobre, mais pourrait être dévoilé plus tôt, vise à signaler l’ambition du géant de la technologie d’être connu pour plus que les médias sociaux et tous les maux qui en découlent. . Le changement de marque positionnerait probablement l’application Facebook bleue comme l’un des nombreux produits d’une société mère supervisant des groupes comme Instagram, WhatsApp, Oculus, etc. Un porte-parole de Facebook a refusé de commenter cette histoire.

Facebook a l’intention de passer à « une entreprise métaverse »

Facebook compte déjà plus de 10 000 employés qui fabriquent du matériel grand public comme des lunettes AR qui, selon Zuckerberg, seront finalement aussi omniprésents que les smartphones. En juillet, il a déclaré à The Verge qu’au cours des prochaines années, « nous passerons effectivement des gens qui nous voient principalement comme une entreprise de médias sociaux à une entreprise métaverse ».

Un changement de marque pourrait également servir à séparer davantage le travail futuriste sur lequel Zuckerberg se concentre de l’examen minutieux auquel Facebook est actuellement soumis pour la façon dont sa plate-forme sociale fonctionne aujourd’hui. Une ancienne employée devenue dénonciatrice, Frances Haugen, a récemment divulgué une mine de documents internes accablants au Wall Street Journal et a témoigné à leur sujet devant le Congrès. Les régulateurs antitrust aux États-Unis et ailleurs tentent de briser l’entreprise, et la confiance du public dans la façon dont Facebook fait des affaires est en baisse.

Facebook n’est pas la première entreprise technologique bien connue à changer de nom alors que ses ambitions se développent. En 2015, Google s’est entièrement réorganisé sous une société holding appelée Alphabet, en partie pour signaler qu’il n’était plus seulement un moteur de recherche, mais un conglomérat tentaculaire avec des entreprises fabriquant des voitures sans conducteur et des technologies de la santé. Et Snapchat a été renommé Snap Inc. en 2016, la même année où il a commencé à s’appeler une « société d’appareils photo » et a lancé sa première paire de lunettes de vue Spectacles.

On m’a dit que le nouveau nom de l’entreprise Facebook est un secret bien gardé dans ses murs et qu’il n’est pas largement connu, même parmi ses hauts dirigeants. Un nom possible pourrait avoir quelque chose à voir avec Horizon, le nom de la version VR encore inédite de Facebook-meets-Roblox que la société développe depuis quelques années. Le nom de cette application a récemment été modifié pour Horizon Worlds peu de temps après que Facebook a présenté une version pour la collaboration sur le lieu de travail appelée Horizon Workrooms.

Facebook a jeté les bases d’un changement de marque

Mis à part les commentaires de Zuckerberg, Facebook a régulièrement jeté les bases d’une plus grande concentration sur la prochaine génération de technologie. L’été dernier, il a mis en place une équipe dédiée au métaverse. Plus récemment, il a annoncé que le responsable de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, Andrew Bosworth, serait promu directeur de la technologie. Et il y a quelques jours à peine, Facebook a annoncé son intention d’embaucher 10 000 employés supplémentaires pour travailler sur le métaverse en Europe.

Le métaverse « va être une grande priorité, et je pense que cela va juste être une grande partie du prochain chapitre sur la façon dont Internet évolue après l’Internet mobile », a déclaré Zuckerberg à Casey Newton de The Verge cet été. « Et je pense que ce sera également le prochain grand chapitre de notre entreprise, doublant vraiment dans ce domaine. »

Pour compliquer les choses, alors que Facebook a fortement promu l’idée du métavers ces dernières semaines, ce n’est toujours pas un concept largement compris. Le terme a été inventé à l’origine par le romancier de science-fiction Neal Stephenson pour décrire un monde virtuel auquel les gens s’échappent d’un monde réel dystopique. Maintenant, il est adopté par l’une des entreprises les plus importantes et les plus controversées au monde – et il devra expliquer pourquoi son propre monde virtuel vaut la peine d’être plongé.