Facebook essaie à nouveau avec une application de rencontres et teste Sparked pour rivaliser avec Tinder | La technologie

Si vous ne vous débrouillez pas bien sur Tinder, vous pouvez également rencontrer des personnes grâce à l’application de rencontres sur laquelle Facebook travaille: Sparked.

Les applications pour flirter et sortir ensemble sont un marché très intéressant dans lequel Tinder s’impose sans discussion. Depuis Facebook, nous avons déjà vu des approches avec l’application Facebook Dating, bien que les résultats n’aient pas été trop positifs depuis son lancement en 2018. Maintenant réessayez avec une application sauvegardée dans la vidéo intitulée Sparked.

Sparked est une application qui utilise le profil Facebook et qui se concentre sur la “rencontre vidéo avec des gens sympathiques”, avec la particularité que la vidéo sera presque le moyen exclusif de communiquer, au lieu d’être un complément, comme cela arrive avec la majorité des applications de ce style où la vidéo est atteinte après un contact précédent.

La première chose à clarifier est que de l’utiliser vous devez avoir un compte Facebook et que son utilisation est gratuite Au début, selon The Verge, mais les particularités de cette application sont diverses.

Lors de son utilisation, vous passerez d’une personne à l’autre avec vidéos d’une durée maximale de quatre minutesBien qu’il soit possible de se rencontrer pour un rendez-vous ultérieur d’une durée maximale de 10 minutes s’il y a une connexion entre les deux interlocuteurs. Mais il n’y aura pas de messages directs et les profils ne seront pas publics, la visioconférence et le sentiment de rencontre seront essentiels, bien qu’il appartiendra à chacun de donner toute information pour continuer d’une autre manière.

Lors de l’inscription, les utilisateurs devront se vendre en commentant pourquoi ils se considèrent comme des personnes intéressantes et gentilles, en plus de les informer sur le type de personnes qu’ils recherchent dans l’appli. Mais pour le moment, on ne sait pas comment l’interface à utiliser dans les contacts sera, si via un web ou dans une application vidéo spécifique, il n’y en a pas encore une lancée.

Selon The Verge, Facebook affirme que Ils sont en version bêta avec Sparked et n’ont pas voulu transmettre plus d’informations sur la manière dont il sera ou sur son fonctionnement spécifique, même s’il semble que le projet progresse.

Nous ajoutons Sparked aux applications sur lesquelles Facebook fonctionne. Parmi eux se trouve également Hotline, une application qui profite des audios et qui est née de Clubhouse. Il semble que les efforts de l’entreprise passent par l’ouverture de nouveaux champs.