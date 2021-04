Facebook essaie de résoudre l’un des pires problèmes de Facebook – .

Pour le meilleur ou pour le pire, le fil d’actualité est devenu l’objectif à travers lequel nous voyons tous Facebook. Le fil d’actualité est l’endroit où tout est regroupé, des actualités aux mises à jour d’amis en passant par des vidéos amusantes et réconfortantes en passant par les mèmes et les théories du complot. C’est une fonctionnalité imparfaite, c’est le moins qu’on puisse dire, mais bien qu’elle puisse être irréparable à ce stade du cycle de vie du réseau de médias sociaux, Facebook va essayer de la réparer.

Mercredi, Facebook a annoncé une série de changements et d’améliorations qui se déploient dans le fil d’actualité pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils voient et qui peut interagir avec eux.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

À partir d’aujourd’hui, Facebook présente un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de décider qui peut commenter leurs publications publiques. Sur le site Web de Facebook, appuyez sur le en haut à droite, puis allez à Paramètres et confidentialité > Paramètres > Messages publicset vous devriez voir la section «Qui peut me suivre». À partir de là, vous pouvez choisir d’autoriser toute personne qui les voit à commenter vos publications ou de limiter les commentaires à vos amis Facebook. En dessous, vous verrez «Commentaires sur les publications publiques», et à partir de là, vous pouvez décider qui peut commenter vos publications publiques.

De manière encore plus précise, vous pouvez également modifier les personnes autorisées à commenter les publications publiques individuelles en cliquant sur sur le post, en cliquant sur Qui peut commenter votre message?et en sélectionnant entre Public, Amis et Profils et pages que vous mentionnez. Les profils et les pages qui ne sont pas sélectionnés ne verront pas le bouton de commentaire.

«En ajustant votre audience de commentaires, vous pouvez contrôler davantage la façon dont vous souhaitez inviter la conversation sur vos publications publiques et limiter les interactions potentiellement indésirables», explique Facebook dans un nouveau message de la salle de presse. « Et si vous êtes une personnalité publique, un créateur ou une marque, vous pouvez également choisir de limiter votre audience de commentaires sur vos publications publiques pour vous aider à vous sentir en sécurité et à engager des conversations plus significatives avec votre communauté. »

Facebook vous donne également plus de contrôle sur ce que vous voyez sur votre fil d’actualité avec la barre de filtre de fil. Ce menu en haut du fil d’actualité offre un accès facile aux favoris (qui classe 30 amis et pages que vous sélectionnez plus haut que les autres contenus) et aux plus récents (qui pousse les derniers messages en haut de votre fil). Les utilisateurs d’Android peuvent désormais accéder à la barre de filtrage des flux en faisant défiler leur flux d’actualités, mais les utilisateurs iOS devront attendre.

Enfin, pour ceux d’entre vous qui ne savent pas pourquoi des publications aléatoires apparaissent dans votre fil d’actualité à partir de pages ou de personnes que vous ne suivez pas, Facebook tente de démystifier ce processus. À partir d’aujourd’hui, Facebook fournira plus de contexte autour du contenu qu’il suggère en développant le « Pourquoi est-ce que je vois cela? » fonctionnalité. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser complètement, mais au moins vous saurez pourquoi Facebook voulait que vous les voyiez.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix: 8,39 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.