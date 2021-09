Facebook, EssilorLuxottica Talk Face Tech – WWD

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, vante depuis longtemps la sortie prochaine de lunettes de réalité augmentée à part entière, avec des attentes fixées à 2023.

D’ici là, la société demande au public d’envisager un appareil similaire, mais distinct : ses nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban Stories, un produit développé en collaboration avec le géant de la lunetterie EssilorLuxxotica.

Les différences sont fondamentales : les lunettes AR sont de nature visuelle, avec des écrans intégrés qui peuvent superposer des informations ou des images sur la vision du monde réel par le porteur. Les nouvelles Ray-Ban sont des lunettes équipées d’un appareil photo qui ne disposent d’aucune sorte d’affichage numérique, car leur raison d’être consiste davantage à capturer des images et des vidéos ou à écouter du contenu audio. Mais ce sont des produits connexes, les seconds étant un tremplin vers les premiers.

Entre les deux, les premières lunettes connectées sont clairement des fruits à portée de main. La caméra et les composants audio sont facilement disponibles depuis des années, grâce aux progrès du développement des smartphones. Même ainsi, intégrer le tout dans un cadre mince qui attire les consommateurs non avertis était une autre histoire, et cette exploration informe directement sur la façon dont Facebook abordera la version AR.

Lors d’une conversation avec WWD, Alex Himel, vice-président de la réalité augmentée chez Facebook Reality Labs, a exposé les objectifs de Ray-Ban Stories : « Nous savions que nous voulions avoir un excellent facteur de forme. Nous voulions que les gens aiment leur apparence… et se sentent à l’aise, nous avons donc emballé autant de technologie que possible tout en gardant le facteur de forme superbe », a-t-il déclaré. « Et vous savez, nous voulions nous associer à Rocco [Basilico] ici, Chief Wearables Officer d’EssilorLuxottica, et avec Ray-Ban. Quoi de mieux pour commencer que les lunettes les plus emblématiques au monde, vendues par la plus grande et la meilleure entreprise au monde pour le faire ? »

L’expérience de développement de l’unité a été une opportunité d’apprentissage majeure pour les deux parties.

Pour Facebook, marier le design à sa vision de l’appareil futuriste est crucial. Il semble comprendre que la fonctionnalité à elle seule ne stimulera pas l’adoption de la réalité augmentée. Cependant, il a le sentiment qu’il a d’excellents cas d’utilisation en tête : « Nous pensons qu’il existe une autre classe [of gadget] cela va émerger que vous pouvez utiliser – mobile en déplacement – qui vous permet de faire des choses, comme avoir des expériences plus immersives », a expliqué Himel.

Il a cité quelques exemples, comme pouvoir rendre visite à ses parents à New York sans voyager physiquement, une perspective compliquée désormais en raison de COVID-19. Facebook a travaillé sur des approches de visites virtuelles qui offrent un réel sentiment de présence, contrairement aux appels Zoom ou aux chats FaceTime d’aujourd’hui.

D’autres fonctionnalités AR robustes pourraient inclure une navigation visuelle étape par étape placée directement dans la vue, similaire à la façon dont les affichages tête haute sont utilisés par les pilotes, ainsi que des environnements de jeu plus immersifs et d’autres divertissements ou activités.

La notion a l’ensemble technologique rêvant de fonctionnalités de niveau Iron Man, avec un Jarvis virtuel prêt à aider à tout moment. Lorsque les trames AR arriveront, la réalité ne s’en approchera probablement pas, du moins pas au début. Mais même si c’était possible, cela ne servirait à rien si les gens ne sont pas prêts à mettre les lunettes sur leur visage pour commencer. Cela rend le design essentiel à la viabilité de ces lunettes de nouvelle génération.

Entrez EssilorLuxottica et Ray-Ban Stories, qui offrent effectivement un banc d’essai qui donne aux deux entreprises une expérience dans la façon de traduire les lunettes axées sur la technologie en termes de mode.

Le projet était le premier lancement de lunettes intelligentes pour Luxottica, qui a abordé le travail comme une nouvelle collection de lunettes, a déclaré Basilico à WWD. « Des choses comme le style, le confort et le design sont des choses que nous prenons très au sérieux. » Et l’équipe a donc apporté cette sensibilité à la collaboration, résultant en un produit qui est “immédiatement reconnaissable comme les Wayfarers originaux que nous avons introduits pour la première fois en 1952”, a-t-il déclaré.

Mais ce n’est pas seulement un nouveau début pour Basilico. Il pense plutôt que le projet Facebook marque un moment charnière pour son entreprise.

“Je compare ce partenariat avec le partenariat que Luxottica a signé avec Giorgio Armani dans les années 80, qui consistait à créer la première paire de lunettes de marque de créateurs”, a-t-il poursuivi. « Nous avons lancé cela, comme notre propre nouvelle catégorie. Les lunettes sont devenues plus qu’un simple accessoire, mais comme une déclaration de mode.

Désormais, le chef des wearables de Luxottica considère le lancement de Ray-Ban Stories comme un autre événement déterminant pour la catégorie. L’entreprise a toujours été intéressée par cet espace, a-t-il poursuivi, “mais, pour moi, il n’y avait pas de meilleur partenaire que Facebook”. Créer des lunettes connectées convaincantes – à la fois universelles et pourtant très, très personnelles – nécessite un équilibre minutieux exigeant l’expertise des deux entreprises.

« Les lunettes sont une catégorie très délicate, [as] quelque chose que vous mettez sur votre visage et changez complètement votre apparence », a-t-il déclaré. Le processus lui-même était également difficile, non seulement en raison de la conception et des aspects techniques, mais également en raison de COVID-19 et de ses effets sur la production, en particulier lorsqu’il s’agissait de construire des usines.

Maintenant qu’une grande partie de la montée en puissance et de la préparation est derrière lui, Basilico pourrait envisager d’étendre un jour les lunettes intelligentes à d’autres marques. Pour l’instant, cependant, cette première initiative est entièrement axée sur Ray-Ban – dans la mesure où il pense qu’elle deviendra la nouvelle icône de la marque, d’un point de vue produit.

“Mais, vous savez, le ciel est la limite”, a-t-il ajouté.

Naturellement, EssilorLuxottica est également le mieux placé pour être le partenaire mode de Facebook pour sa technologie de visage AR, que ce soit pour une sorte de lunettes AR Ray-Ban ou une autre option des labels exclusifs de Luxottica ou de 20 marques sous licence.

“Nous sommes définitivement engagés dans un partenariat multigénérationnel et pluriannuel en travaillant ensemble”, a déclaré Himel de Facebook, sans toutefois confirmer une collaboration AR. Quoi qu’il en soit, tous les signes indiquent que Ray-Ban Stories n’est que le premier, mais pas le dernier portable des entreprises.

“Nous allons introduire la technologie dans ces superbes lunettes quand nous pensons qu’elles sont prêtes, quand nous pensons que ce sera un plaisir pour les gens et quand nous pourrons atteindre ce facteur de forme”, a-t-il ajouté. “Notre vision à long terme est d’avoir cette expérience AR totalement immersive où les objets virtuels sont superposés sur le monde physique que vous regardez, où vous n’êtes pas éloigné des personnes avec qui vous êtes, ou du monde qui Vous y êtes.

« Mais vous savez, il faudra du temps pour que cette technologie soit prête. »