Facebook est en panne pour tout le monde en ce moment

Mise à jour, 8 avril 2021 (17 h 35 HE): À l’heure actuelle, Facebook est en panne pour de nombreuses personnes à travers le monde. Il semble y avoir une sorte d’erreur de serveur qui empêche du tout le chargement du site. Selon Down Detector, la panne ne dure que quelques instants, alors qui sait combien de temps cela pourrait durer. En attendant, vous pouvez essayer nos étapes de dépannage ci-dessous.

Article original: Facebook est l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde, comptant des milliards d’utilisateurs actifs. Malgré sa taille, il arrive que Facebook tombe en panne, laissant les utilisateurs du monde entier frustrés. Si vous pensez que Facebook est peut-être en panne en ce moment, voici quelques moyens de le tester et peut-être de contourner le problème.

Si le problème est sur la fin de Facebook, vous devrez simplement attendre qu’il revienne en ligne. En attendant, soyez patient et essayez quelques-unes de nos astuces.

Vérifiez si Facebook est en panne

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à Facebook, le problème n’est peut-être pas de votre côté. Nous savons que vous souhaitez reprendre le rythme avec votre famille et vos amis, mais vous voudrez peut-être commencer par vérifier l’état du serveur de Facebook.

Il existe de nombreuses façons de le faire, mais nous préférons le site Web Down Detector. Il rassemble des informations à partir de flux de médias sociaux tels que Twitter et les fusionne avec les propres rapports d’utilisateurs de Down Detector. Une fois que vous vous dirigez vers la page Facebook du détecteur de descente, vous verrez l’un des trois messages suivants:

Aucun problème actuel sur Facebook Problèmes actuels possibles sur Facebook Problèmes actuels sur Facebook

Si vous rencontrez des problèmes mais que Down Detector donne le feu vert, vous pouvez appuyer sur le gros rouge J’ai un problème avec Facebook bouton pour déposer un rapport. Continuons à avancer vers d’autres correctifs.

Redémarrez l’application Facebook

Le bon vieux l’éteint, le rallume, la méthode fonctionne toujours à merveille parfois. Vous aurez peut-être plus de chance de redémarrer l’application Facebook si tout indique que les serveurs de l’entreprise fonctionnent parfaitement. Ce processus diffère légèrement entre Android et iOS, mais l’objectif final reste le même. Suivez ces étapes:

Redémarrez sur Android:

Ouvrez vos applications récentes en appuyant sur le carré en bas à droite ou en faisant glisser votre doigt vers le haut, faites glisser (ne touchez pas) sur l’application Facebook pour la fermer.Appuyez à nouveau sur l’application depuis votre écran d’accueil pour l’ouvrir.

Voilà, une application redémarrée. Maintenant, nous allons vous guider à travers les étapes sur iOS. Ils dépendent un peu plus des gestes, mais le processus est assez simple.

Redémarrez sur iOS:

Faites glisser votre doigt depuis le bas de votre écran et maintenez-le enfoncé pour afficher les applications récentes.Faites glisser (ne touchez pas) l’application Facebook vers le haut de votre écran pour la fermer.Appuyez à nouveau sur l’application depuis votre écran d’accueil pour l’ouvrir.

Si le redémarrage de votre application n’a pas fonctionné, il est temps de prendre quelques étapes plus approfondies.

Mettez à jour l’application Facebook

Bien que le redémarrage de votre application devrait généralement faire l’affaire pour les problèmes de base, une mise à jour est parfois nécessaire. Si vous n’utilisez pas la version la plus récente de l’application, il vous manque peut-être des correctifs de bogues ou des mises à jour de sécurité. Encore une fois, nous vous indiquerons les étapes correctes pour Android et iOS.

Mise à jour sur Android:

Ouvrez le Google Play Store.Appuyez sur le icône de hamburger en haut à gauche pour ouvrir le menu. Mes applis et jeux.Robinet Mettre à jour à côté de Facebook ou Tout mettre à jour.

Mise à jour sur iOS:

Ouvrez le Magasin d’applications.Sélectionnez le Aujourd’hui Appuyez sur l’icône de votre profil en haut de l’écran Faites défiler vers le bas pour vérifier les mises à jour ou sélectionnez Tout mettre à jour.

Testez votre connexion Internet

Si vous rencontrez toujours des difficultés pour charger Facebook ou si la mise à jour de l’application n’a pas fonctionné, le problème peut provenir de votre connexion Internet. J’espère que vous êtes sur une connexion Wi-Fi, auquel cas il y a quelques correctifs à essayer. Vérifiez que vous l’êtes, puis essayez quelques-unes de ces méthodes:

Éteignez votre Wi-Fi et utilisez les données à la place, rapprochez-vous de votre routeur, réinitialisez votre routeur.

Si aucune des astuces ci-dessus ne remet Facebook en ligne tout de suite, n’abandonnez pas. Continuez à utiliser des données au lieu du Wi-Fi et voyez si la connexion est un peu en retard. Vous pouvez également investir dans un nouveau routeur, mais cela peut ne pas être nécessaire si votre Wi-Fi fonctionne toujours sur d’autres appareils.

Redémarrez votre appareil

Nous sommes de retour à la méthode désactiver, réactiver, mais nous ne parlons plus d’applications. Si vous ne parvenez toujours pas à faire fonctionner Facebook, essayez la même logique de redémarrage de votre téléphone.

Il y a de fortes chances qu’un simple redémarrage résout vos problèmes et vous ramène directement sur Facebook. Maintenez simplement le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que vous puissiez appuyer sur redémarrer. Si vous utilisez un iPhone, attendez que le curseur de mise hors tension apparaisse.

Désinstallez et réinstallez l’application Facebook

Parfois, vous rencontrez un bogue majeur pendant que vous faites défiler Facebook et vous ne pouvez pas trouver de solution facile. Si nous n’avons pas été en mesure de remédier à la situation jusqu’à présent, il est peut-être temps de désinstaller l’application et de recommencer. Il s’agit de la mesure la plus extrême et vous obligera à vous reconnecter. Du bon côté, cela résoudra votre problème à condition qu’il se trouve dans votre application.

Comment désinstaller sur Android:

Ouvrez Paramètres, sélectionnez Applications et notifications, choisissez Facebook dans la liste, appuyez sur Désinstaller.

Une fois que vous avez supprimé Facebook de votre téléphone, revenez sur le Google Play Store et recherchez la page de l’application. Sélectionnez le bouton Installer et attendez que la dernière version soit téléchargée. Vous devrez vous reconnecter, mais cela ne devrait pas prendre longtemps.

Comment désinstaller sur iOS:

Appuyez sur l’icône de l’application et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur l’option Supprimer l’application lorsqu’elle apparaît. Sélectionnez le bouton Confirmer.

Tout comme sur Android, vous devrez simplement retourner sur l’App Store et localiser la page Facebook. Maintenant, installez l’application et reconnectez-vous. Vous devriez à nouveau voir la dernière version.

Examiner les problèmes connus

Si vous avez vraiment essayé toutes les options de notre liste et que Facebook ne fonctionne toujours pas, le problème est hors de votre portée. Il peut s’agir d’un problème connu au sein de la plate-forme ou d’un bogue dans l’application. Heureusement, Facebook gère un centre d’aide qui devrait pouvoir vous tenir informé.

Certains des problèmes connus de Facebook peuvent offrir des correctifs temporaires, que vous trouverez dans le centre d’aide ci-dessus. Si vous ne trouvez toujours pas de solution, il est temps de laisser Facebook un peu de repos. Parcourez d’autres plates-formes pendant que les développeurs travaillent sur un correctif, et sachez que vous serez de retour à aimer et à partager avant que vous ne le sachiez.

Ce sont toutes nos meilleures astuces pour réparer Facebook en cas de panne. Avons-nous manqué l’une de vos méthodes éprouvées et vraies? Dites-le nous dans les commentaires!