Facebook est-il prêt à lancer un portefeuille de crypto-monnaie ? Crypto nouveaux médias

Quelques heures plus tôt, David Marcus, membre du conseil d’administration de l’ancien Libra (maintenant Diem) et dirigeant de Novi et de toute la partie fintech de Facebook, a publié un long article de blog sur Medium sur le lancement de l’entreprise de un portefeuille de crypto-monnaie.

Marcus souligne d’emblée que le but de l’article est d’approfondir le potentiel de ce domaine pour Diem et Novi, pour lesquels un portefeuille numérique est en préparation depuis plus de deux ans.

Le mot d’ordre, en fait, n’est pas «crypto» mais plus exactement «numérique» car le stablecoin que la société entend créer est un produit centralisé et évidemment contrôlé par Facebook.

Facebook et les non bancarisés

Comme le souligne Marcus, il y a près de 2 milliards non bancarisé dans le monde, c’est-à-dire sans compte bancaire, dont 62 millions aux États-Unis seulement.

« Tout au long de notre parcours dans la construction de Novi, nous avons parlé à de nombreuses personnes exclues ou mal desservies par le système actuel. J’ai été choqué d’apprendre que beaucoup étaient éligibles pour avoir des comptes bancaires – en fait, beaucoup d’entre eux avaient des comptes auparavant. Ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas se permettre des frais imprévus et qu’ils préféraient payer 10 % prévisibles pour encaisser un chèque, plutôt que d’être pris au dépourvu par des frais qu’ils ne pourraient pas couvrir », explique Marcus dans le message.

Mais ces personnes ont un téléphone et une connexion Internet, il leur serait donc certainement facile de mettre la main sur un portefeuille de crypto-monnaie, par exemple.

Bien sûr, rien de nouveau : c’est un récit que le monde de la crypto a toujours soutenu, donc l’idée de Marcus n’est certainement pas révolutionnaire. Ce qui pourrait être révolutionnaire, c’est qu’un géant comme Facebook soutient indirectement le monde des crypto-monnaies et donc dégroupe son utilisation.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, Facebook stablecoin serait évidemment centralisé et, donc, loin du monde du Bitcoin et des vraies crypto-monnaies. L’introduction d’un portefeuille sur Facebook pourrait amener les gens à explorer le sujet et à acheter du BTC, etc.

En fait, lorsque Libra a été annoncée pour la première fois, tous les grands influenceurs du monde de la crypto-monnaie étaient satisfaits de la nouvelle précisément parce qu’ils faisaient de la publicité pour les crypto-monnaies et la blockchain.

« Compte tenu de la portée de Facebook, certaines personnes pensent que Novi sera immédiatement utilisé par des centaines de millions de personnes dans le monde », explique Marcus à juste titre.

Le KYC pour le portefeuille de Facebook

Après tous les problèmes de l’ancienne Balance avec les banques, les régulateurs et les partenaires, il est évident que le portefeuille à venir nécessiterait KYC.

Marcus, en fait, déclare dans son article de blog :

“Novi exige une diligence raisonnable complète du client, y compris l’identification via le téléchargement d’une pièce d’identité émise par le gouvernement, donc l’intégration de nouveaux clients prendra du temps.”

Mais cela va malheureusement à l’encontre du but « noble » d’aider les personnes non bancarisées, qui dans la plupart des cas sont également non bancarisées faute de pièce d’identité ou au moins de documents internationalement reconnus. Contrairement aux portefeuilles de crypto-monnaie, alors, Novi exigera l’identification de l’utilisateur pour utiliser l’application et stablecoin.

Le portefeuille et les NFT

Il y a quelques semaines, le PDG de Facebook Mark Zuckerberg avait prédit que Facebook pourrait devenir une sorte de métaverse, et Marcus prédit maintenant indirectement que Le portefeuille de Novi pourrait également prendre en charge les NFT.

« Les portefeuilles devraient prendre en charge les NFT »

David explique à la fin de son article, bien qu’on ne sache pas encore comment ni si Facebook lancera ses propres jetons non fongibles.