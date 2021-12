Facebook est le réseau social le plus utilisé par les entreprises espagnoles

16/12/2021 à 11h46 CET

Paula Clément

Si les passerelles vers la digitalisation des entreprises sont les profils sur les réseaux sociaux, le tissu espagnol semble être sur la bonne voie. 75 % des entreprises du pays sont présentes sur au moins trois de ces plateformes, avec Facebook en face. Le réseau social phare du groupe dirigé par Mark Zuckerberg est l’application la plus présente d’entreprises.

Malgré cela, Près de la moitié des entreprises qui ont participé au rapport qui l’inclut déclarent préférer Instagram, l’outil, disent-ils, qui apporte le plus de valeur à l’entreprise. Cette marque, également détenue par le groupe Facebook (maintenant Meta), est le réseau social préféré et le deuxième avec le plus de présence d’entreprises.

Pour préparer cette étude, l’agence de marketing numérique Imagina a contacté environ 650 personnes interrogées des 13 secteurs les plus représentatifs du tissu commercial en Espagne.

Il s’ensuit que l’agroalimentaire est celui qui est le plus présent sur les réseaux sociaux (près de 75 % des personnes interrogées ont un profil sur au moins quatre réseaux sociaux), suivi de près par le secteur de la santé, avec 68 % des entreprises sur trois ou plus plates-formes. Compléter le podium est le domaine de la mode et de la beauté, qui compte 60 % de ses entreprises également dans trois de ces applications au moins.

« Les réseaux sociaux ne sont plus à venir pour être présents & rdquor ;, explique le PDG de cette agence, Dani Casanovas, à travers un communiqué. « Selon l’étude, seule une entreprise sur 10 n’est actuellement pas présente sur les réseaux sociaux parmi les moyennes ou grandes entreprises », ajoute-t-il.

L’essor de TikTok

La surprise, en ce sens, c’est TikTok, qui concentre déjà les profils de 12% des entreprises et est au centre des plans d’un tiers d’entre elles pour 2022. En effet, Imagina le désigne comme le réseau social à plus fort potentiel de croissance pour L’année prochaine. Par exemple, l’agence montre que presque toutes les marques alimentaires prévoient d’intensifier leur activité sur ce réseau social dans les prochains mois.

De l’autre côté de la balance se trouvent Twitter Oui Youtube. « Twitter stagne totalement et ne représente que 33% du total, mais dans certains secteurs il ne représente que 10% », soulignent-ils depuis cette agence. « La présence sur YouTube continue d’être élevée, bien qu’avec peu d’activité et soit une priorité pour moins de 5% des entreprises », poursuivent-ils.

Finalement, Linkedin Il s’impose avant tout comme un outil clé pour les entreprises qui vendent à d’autres entreprises ou sociétés de services, qui le placent comme le réseau social qui leur offre les meilleurs résultats.