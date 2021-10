Facebook est maintenant Meta : le géant des médias sociaux change de marque pour se concentrer sur l’avenir au milieu des critiques du présent

Le nouveau nom et logo de la société mère de Facebook, Meta. (Méta-image)

Facebook a annoncé jeudi un changement de nom destiné à rassembler tout ce sur quoi il travaille sous une seule marque appelée Meta, et à son tour à détourner l’attention de la société de médias sociaux qui a débuté en 2004.

Le nom reflète la conviction du géant de la technologie que les outils virtuels et les expériences du soi-disant « métavers » sont l’avenir de la connectivité – d’une entreprise dont la mission déclarée de longue date est de connecter les gens du monde entier.

« La qualité déterminante du métavers sera un sentiment de présence – comme si vous étiez juste là avec une autre personne ou à un autre endroit », a déclaré jeudi le PDG Mark Zuckerberg dans sa lettre du fondateur. « Se sentir vraiment présent avec une autre personne est le rêve ultime de la technologie sociale. C’est pourquoi nous nous concentrons sur la construction de cela. »

Le passage à Meta rappelle que Google s’est placé sous le nom de société mère Alphabet en 2015.

Le changement de marque de Facebook intervient à une époque d’examen et de critique sans cesse croissants de l’entreprise et de ses pratiques. Plus récemment, un lanceur d’alerte a fourni des dizaines de milliers de documents éclairant les pratiques de l’entreprise. Le Wall Street Journal a déclaré que les « Facebook Papers » démontraient que l’entreprise était au courant des effets néfastes de sa plate-forme et n’a rien fait pour y remédier.

Zuckerberg a lancé Facebook en tant que réseau social alors qu’il était à l’université il y a 17 ans et l’entreprise possède maintenant des géants autonomes ponctuels comme Instagram et WhatsApp ainsi qu’Oculus VR et plus encore.

Meta dit qu’il va au-delà des écrans 2D vers « des expériences immersives comme la réalité augmentée et virtuelle pour aider à construire la prochaine évolution de la technologie sociale ».

Basé à Menlo Park, en Californie, Facebook a établi une présence d’ingénierie importante dans la région de Seattle au fil des ans, atteignant 7 000 employés à Seattle, Bellevue et Kirkland, Wash. En 2020, par exemple, Facebook a payé 367,6 millions de dollars pour acheter une marque. nouveau complexe de 6 acres et 400 000 pieds carrés de REI dans le nouveau développement Spring District à Bellevue.

Meta affirme que sa structure d’entreprise ne changera pas, mais que ses résultats financiers seront désormais présentés en deux segments opérationnels : Family of Apps et Reality Labs. La société commencera également à négocier sous le nouveau symbole boursier MVRS, le 1er décembre.

Appelant Facebook l’un des produits technologiques les plus utilisés de l’histoire du monde, Zuckerberg a déclaré dans sa lettre qu’il y avait beaucoup plus à construire chez Meta.

« Notre rôle dans ce voyage est d’accélérer le développement des technologies fondamentales, des plateformes sociales et des outils créatifs pour donner vie au métavers, et de tisser ces technologies à travers nos applications de médias sociaux », a déclaré Zuckerberg dans sa lettre. « Nous pensons que le métavers peut permettre de meilleures expériences sociales que tout ce qui existe aujourd’hui, et nous consacrerons notre énergie à aider à réaliser son potentiel. »