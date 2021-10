Facebook est renommé Meta

28/10/2021

Le à 22:01 CEST

Carles Planas Bou

But. Ce sera le nouveau nom de Facebook, mais pas du réseau social, mais de l’entreprise société mère qui possède également d’autres plateformes telles qu’Instagram, WhatsApp ou Messenger.

C’est ce qu’a annoncé ce jeudi le directeur exécutif et fondateur du géant social, Mark Zuckerberg, dans une présentation attendue dans laquelle il a certifié l’engagement de l’entreprise envers la appelé métaverse. Facebook travaille depuis des années sur la recherche et le développement de la réalité virtuelle pour créer quelque chose comme un univers parallèle se connecter comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo.

Facebook a commencé en 2014 son engagement dans ce nouveau monde numérique – que ses promoteurs entendent faire du futur d’Internet – en rachetant la société de réalité virtuelle Oculus pour 2 milliards de dollars. « Avec le temps, J’espère que nous sommes connus comme une entreprise Metaverse« Zuckerberg a expliqué. Développer cette vision futuriste pourrait changer le cours de la Silicon Valley au cours de la prochaine décennie.

Voici notre premier aperçu du métaverse de Facebook, un lieu virtuel où vous pouvez passer du temps avec des amis et bien plus encore. pic.twitter.com/Ld5AY0WIz3 – Nathie (@NathieVR) 28 octobre 2021

Le changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo sous la forme d’un symbole de l’infini, comme le métaverse prétend l’être. Cette annonce n’est pas fortuite. Facebook est plongé dans l’une des pires crises de son histoire après que l’ex-ingénieure de la plateforme Frances Haugen ait divulgué au ‘Wall Street Journal’ des centaines de documents internes qui prouvent la toxicité de l’empire social de Zuckerberg. Ces révélations incluent qu’Instagram accentue la dépression et l’inconfort des adolescents avec leur corps, que l’algorithme de Facebook récompense le contenu le plus incendiaire et controversé, que des groupes criminels utilisent le réseau social pour diffuser leurs idées et que pendant des années sa directive a permis aux célébrités de violer leur contenu. Stratégies.

Ce que révèlent les documents Facebook divulgués : – Instagram accentue la dépression des mineurs

– Son algorithme récompense la haine

– Les groupes criminels utilisent la plateforme

– Autoriser les utilisateurs VIP à ignorer les règles C’est son pire scandale depuis 2018👇🏽https : //t.co/VvjNvXi40S – Carles Planas Bou (@carlesplb) 4 octobre 2021

Le Facebook du futur

Cependant, le changement de nom met également en évidence l’engagement de Facebook pour un avenir qui va au-delà des réseaux sociaux. En 2015, Google déjà fait la même chose et rebaptisé Alphabet la société faîtière qui possède le célèbre moteur de recherche mais aussi d’autres divisions comme YouTube. Pour clarifier ce pari, Zuckerberg a présenté une batterie de nouveautés qui incluent Facebook Horizon, un espace multijoueur où les utilisateurs peuvent vivre une vie parallèle avec leurs avatars, comme cela s’est produit avec le jeu vidéo ‘Second Life’.

Zuckerberg a également annoncé Horizon Workrooms, un produit de conférence virtuelle qui vise à devenir l’avenir d’un télétravail plus interconnecté et plus réaliste, ou qui Oculus Quest 2, les lunettes de réalité virtuelle développé par la société, travaille sur une nouvelle version du célèbre jeu vidéo ‘Grand Theft Auto: San Andreas’.

Inviter vos amis à se rencontrer sur Oculus est devenu plus facile avec le nouvel appel @messenger. Vous pouvez désormais rester en VR et appeler vos amis sur tous leurs appareils. #FBConnect pic.twitter.com/Ldb565XSs2 – Oculus (@oculus) 28 octobre 2021

Le métavers c’est plus une idée en construction que quelque chose de concret. C’est comme penser aux smartphones d’aujourd’hui alors que nous utilisions encore un Nokia 3310. Cela signifie que, malgré l’apparence de la science-fiction, il peut avoir le potentiel de devenir une innovation transformatrice. Une étude de Bloomberg a calculé que cette réalité virtuelle pourrait générer un entreprise jusqu’à 800 milliards de dollars en 2024. L’essor du monde du jeu vidéo, dans lequel une puissante économie numérique a déjà émergé, en est la preuve. Et Facebook va pour tout. Zuckerberg a expliqué qu’il s’attend à ce qu’au cours de la prochaine décennie, plus d’un milliard d’utilisateurs fassent le saut vers le métaverse. Nombreux sont ceux qui se méfient du fait qu’il s’agit d’une entreprise aussi connue pour ses violations de la vie privée que la désormais renommée Meta qui gère ce qui pourrait être l’écosystème du futur.