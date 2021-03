Facebook et Google prévoient de poser deux câbles sous-marins vers l’Asie du Sud-Est

30/03/2021 à 10h12 CEST

Facebook et Google prévoient deux nouveaux câbles Internet sous-marins pour connecter l’Asie du Sud-Est à l’Amérique du Nord. Le projet avec des sociétés de télécommunications régionales vise à fournir un Internet plus rapide à Singapour et en Indonésie. Cela vient après que Facebook a retiré trois projets visant à connecter les États-Unis à Hong Kong avec des câbles similaires, à la suite des préoccupations du gouvernement concernant l’espionnage.

Les câbles doivent être approuvés par les autorités nationales concernées. « Nommés Echo et Bifrost, ce seront les deux premiers câbles qui traversera une nouvelle route diversifiée à travers la mer de Java et augmentera la capacité sous-marine globale dans la région transpacifique d’environ 70% », a déclaré Kevin Salvadori, vice-président des investissements réseau de Facebook.

Les câbles seront les premiers en reliant directement l’Amérique du Nord aux principales parties de l’Indonésie, a ajouté Facebook. Echo à terminer en 2023, en association avec Google et la société de télécommunications indonésienne XL Axiata. Bifrost devrait être achevé un an plus tard. Les données ont été publiées par les médias londoniens: BBC.