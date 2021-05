Facebook et Instagram disent adieu aux “ j’aime ” (si vous choisissez)

Instagram pour les enfants? Le plan fait face à des obstacles 1:41

New York (Affaires CNN) – Facebook et Instagram offrent à tous les utilisateurs la possibilité de masquer les “ likes ” ou les likes publics sur leurs publications, ce qui pourrait modifier la dynamique de base des plateformes de médias sociaux où le nombre de like est considéré comme un signe de l’influence et de la popularité d’une personne.

Le géant des médias sociaux teste la possibilité pour les utilisateurs de masquer le nombre de “ J’aime ” depuis 2019, une fonctionnalité très particulière sur Facebook, afin de rendre Facebook et Instagram moins stressants à utiliser.

À partir de ce mercredi, tous les utilisateurs peuvent choisir si les gens peuvent voir le nombre de “ j’aime ” qu’ils reçoivent sur leurs messages et peuvent également choisir s’ils veulent voir combien de personnes ont “ aimé ” les messages d’autres utilisateurs que Facebook a déclaré dans un article de blog.

Facebook s’efforce de lutter contre les critiques croissantes selon lesquelles les plateformes de médias sociaux peuvent nuire au bien-être des utilisateurs et de la société. Cependant, même avec l’annonce de mercredi, masquer les likes sur Facebook et Instagram est facultatif et non par défaut, il est donc difficile de savoir combien d’utilisateurs prendront réellement cette étape.

«Ce que les gens et les experts nous ont dit, c’est que ne pas voir le nombre de likes était bénéfique pour certains et ennuyeux pour d’autres, d’autant plus que les gens utilisent le nombre de likes pour se faire une idée de ce qui est tendance ou populaire, nous vous donnons donc la possibilité de choisir », a déclaré Facebook.

Si les utilisateurs choisissent de ne pas partager le nombre de personnes qui ont “ aimé ” leurs publications, les téléspectateurs pourront voir une liste de ceux qui ont aimé la publication, mais pas combien ils ont obtenu. La personne qui a publié la photo pourra toujours voir le nombre de likes, même si elle n’est pas affichée publiquement.

La société a déclaré que cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de “se concentrer sur les photos et les vidéos partagées, plutôt que sur le nombre de likes que les messages reçoivent”.

Los usuarios de Facebook e Instagram también pueden optar por no ver a cuántas personas les gustaron las publicaciones de otros mientras se desplazan por su feed, una función que se puede activar visitando la sección «publicaciones nuevas» dentro de la opción de configuración, dijo la compagnie.

Certains utilisateurs qui avaient la possibilité de masquer les “ j’aime ” à l’avance sur Instagram ont déclaré à CNN Business que cela pourrait aider à améliorer le bien-être sur la plate-forme. Cependant, pour les influenceurs des médias sociaux qui ont créé des entreprises intégrées aux applications, il peut être important de démontrer leur propre nombre de “ j’aime ” et de les comparer aux publications d’autres utilisateurs pour sécuriser des collaborations avec des marques lucratives.

Facebook a déclaré sur son blog qu’il finançait «des recherches externes sur les expériences des gens sur Instagram et comment nous pouvons améliorer nos politiques et nos produits pour soutenir notre communauté», ajoutant qu’il accepte les propositions d’universitaires et d’organisations à but non lucratif pour de telles études.