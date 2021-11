Facebook et Instagram extraient les données de navigation des personnes de moins de 18 ans, selon une étude

16/11/2021 à 19:14 CET

Carles Planas Bou

Facebook de juillet dernier et Instagram a rapporté que autoriserait uniquement les annonceurs à utiliser l’âge, le sexe et l’emplacement pour diriger la publicité vers ses utilisateurs de moins de 18 ans. Cependant, une enquête publiée mardi révèle que le géant de réseaux sociaux continuez à suivre les adolescents.

Avec ce qui a été annoncé cet été, la plateforme semblait limiter la portée de la « surveillance publicitaire & rdquor; sur les adolescents, une longue revendication de différentes organisations qui dénonçaient l’exposition des mineurs à la toxicité du réseau social. L’étude, préparée par les ONG Fairplay, Global Action et Reset Australia, souligne que Facebook et Instagram continuent de les suivre. Dans une lettre ouverte à Mark Zuckerberg, PDG de Meta – le nouveau nom de la maison mère – 44 groupes militants ont dénoncé que « la grande quantité de données qu’elle collecte sur les enfants continue d’être utilisée pour déterminer lesquels sont les plus susceptibles d’être vulnérables à une certaine publicité& rdquor ;.

Bien que les entreprises qui utilisent les deux plateformes pour faire de la publicité soient plus limitées qu’auparavant, Facebook et Instagram continuent d’utiliser toutes ces données de mineurs pour alimenter leur algorithme, un système d’intelligence artificielle (IA) qui utilise ces informations personnelles pour créer des profils de ses utilisateurs, prévoir leur comportement et le modifier. « Ils peuvent collecter des données à partir d’autres onglets et pages de navigateur que les enfants ouvrent et récolter des informations comme les boutons sur lesquels ils cliquent, les termes qu’ils recherchent ou les produits qu’ils achètent & rdquor ;, explique-t-il.

Publicité et toxicité

L’empire Facebook est basé sur la publicité, ce qui implique jusqu’à un 85 % de vos revenus (environ 84,2 milliards de dollars en 2020). Cette entreprise fonctionne grâce à l’énorme quantité de données qu’elle collecte auprès de ses utilisateurs. Ainsi, les annonceurs paient pour pouvoir envoyer des publicités personnalisées à des clients potentiels ou à des électeurs avec une précision qui n’a jamais existé auparavant. Mais ce business juteux se développe au détriment de la vie privée et constitue un danger pour l’autonomie des personnes, comme l’ont dénoncé de nombreux experts.

Cette enquête intervient deux mois après que des documents internes divulgués par l’ingénieur Frances Haugen ont révélé que, notamment Instagram, encourage l’insécurité des jeunes femmes avec leur corps, amplifie le contenu des troubles de l’alimentation tels que la boulimie et accentue l’anxiété et la dépression chez les adolescents. Facebook le savait et n’a toujours pas répondu à l’énorme problème.