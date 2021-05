Facebook et Instagram font peur: si vous ne vous laissez pas espionner, ils pourraient être payés | La technologie

Facebook est prêt à utiliser toutes les tactiques possibles pour «convaincre» les utilisateurs d’accepter de suivre leurs données. Y compris la peur de passer la caisse …

La La nouvelle politique de confidentialité d’Apple met en difficulté les entreprises qui font des affaires avec cette confidentialité, telles que Facebook. Alors il fait de son mieux pour les utilisateurs acceptent le suivi, y compris la peur.

Il y a un an, Facebook se vantait du slogan «Facebook est et sera toujours gratuit». Un slogan qui a disparu de son site internet en 2019. Dans des déclarations au Congrès pour les accusations de monopole, Zuckerberg lui-même a légèrement changé le slogan: «Il y aura toujours une version gratuite de Facebook».

Maintenant, avec la pression d’Apple, ils n’ont plus de problème à laisser entendre que, Si vous ne vous laissez pas espionner, Facebook et Instagram pourraient être payés.

Avec la sortie d’iOS 14.5, Apple a introduit de nouvelles règles de confidentialité. Maintenant, forcez les applications à demandez explicitement à vos utilisateurs s’ils leur donnent la permission d’être suivisainsi que le type d’exploration qu’ils effectuent.

Et bien sûr, Facebook n’a rien aimé. Vous préférez que vos utilisateurs n’aient pas à penser à ces choses.

Jusqu’à présent, pour convaincre les gens de se faire suivre, j’avais utilisé des arguments comme plus de personnalisation des annonces, ce qui n’est pas très convaincant. C’est pourquoi, ces derniers jours, il a ajouté un nouvel argument, comme certains utilisateurs ont pu le vérifier, à la fois sur Facebook et Instagram: «Nous utilisons les informations sur votre activité reçues d’autres applications et sites Web pour: vous montrer des publicités personnalisées, maintenir que Facebook est gratuit et soutient les entreprises qui comptent sur les publicités pour atteindre leurs clients. “

Les autres utilisateurs ne voient pas le message controversé “garder Facebook libre”, il pourrait donc être en phase de test.

Facebook ne découvre rien de nouveau: presque tout sur Internet est gratuit car soit il y a de la publicité, soit ils nous espionnent.

Le problème est l’utilisation qui est faite de ces données traçables et la puissance qui va avec, comme cela a été démontré dans le d’innombrables scandales de confidentialité sur Facebook au cours des dernières années.

Facebook utilise la peur, car il sait qu’elle est très efficace: la plupart des utilisateurs ils n’ont aucun problème à être espionnés, tant que Facebook, WhatsApp ou Instagram sont gratuits. Ils restent sur la pointe de l’iceberg: “Total, que se passera-t-il s’ils connaissent mes goûts ou qui sont mes amis.” Mais comme un iceberg, ce qui est dangereux, c’est ce qui se trouve sous la surface …