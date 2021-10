Facebook et Instagram fusionnent leurs discussions de groupe

in

Nouvelles connexes

Facebook a déjà pris plus d’une mesure pour s’intégrer plus profondément à Instagram, puisqu’il a acheté ce réseau social il y a des années et son intention est qu’il soit capable de converger avec d’autres plateformes de la compagnie.

Il y a des mois, la possibilité d’une messagerie croisée entre Instagram et Facebook a été annoncée, et maintenant la possibilité de créer des groupes de discussion combinés entre ces deux réseaux sociaux, quelque chose d’idéal si vous connaissez des gens qui n’ont qu’un de ces deux.

Instagram et Facebook, de plus en plus intégrés

Messages combinés Instagram et Facebook The Free Android

Vous pouvez désormais démarrer une conversation de groupe avec les utilisateurs des deux réseaux sociaux, soit à partir d’Instagram ou de Facebook. De plus, celles-ci seront les plus polyvalentes, puisqu’elles intégreront le meilleur des deux plateformes.

Comme l’entreprise l’a annoncé, dans ces conversations de groupe, vous pourrez compter sur les avantages de Facebook Messenger même si vous parlez depuis Instagram, comme par exemple des sondages, afin que vous puissiez facilement en créer un pour voter pour une décision importante. Vous pouvez même accéder à l’option pour afficher le contenu partagé.

Thèmes Facebook L’Android gratuit

Le fait que l’entreprise facilite cette intégration indique qui est le premier intéressé par faciliter les communications entre les utilisateurs d’Instagram et de Facebook, et pour cette raison, il a voulu faciliter les choses, en ajoutant également des nouvelles qui n’avaient pas encore atteint les messages directs Instagram.

En plus de cela, ils ont ajouté un bon nombre de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d’appliquer différents thèmes dans les chats, avec la première de certains thèmes créés par Facebook lui-même – l’un d’entre eux inspiré du dernier album de J Balvin – que vous pouvez télécharger et appliquer dans l’application Messenger.

ça peut t’intéresser

Suivez les sujets qui vous intéressent