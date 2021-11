Meta, le nouveau nom de la société mère qui supervise Facebook et Instagram, se veut soudain moins effrayant. Selon un article sur le blog Meta for Business, la société empêche les annonceurs d’utiliser des options de ciblage publicitaire détaillées qui diffusent des publicités en fonction de votre engagement dans des domaines « sensibles » tels que la race ou l’origine ethnique, les opinions religieuses, les convictions politiques, l’orientation sexuelle, la santé, et bien plus encore.

« Nous avons entendu des experts s’inquiéter du fait que des options de ciblage comme celles-ci pourraient être utilisées de manière à conduire à des expériences négatives pour les personnes appartenant à des groupes sous-représentés », a écrit Graham Mudd, vice-président du marketing et des publicités de Meta.

Meta souligne que les options de ciblage détaillées ne sont pas réellement basées sur vos caractéristiques physiques ou vos choix personnels. Il s’agit plutôt de ce qui, selon les annonceurs, pourrait vous intéresser en fonction de votre activité. Même quand même, un ciblage détaillé peut être nocif. Les publicités prédatrices peuvent sembler discriminatoires, renforcer les dépendances, influencer négativement le comportement et même provoquer une détresse mentale.

« Des options de ciblage comme celles-ci pourraient être utilisées de manière à conduire à des expériences négatives »

Meta prévoit d’appuyer sur la touche « supprimer » sur bon nombre de ses options de ciblage détaillées « sensibles », mais cela intervient après plusieurs cas où Facebook a dû supprimer des catégories controversées dans le passé. Auparavant, les annonceurs pouvaient cibler les publicités sur les catégories antisémites et la pseudoscience. Il a également permis aux entreprises de cibler les annonces de logement, d’emploi et de crédit par « affinité multiculturelle » qui pourrait exclure certaines races. Et ce n’est qu’après le scandale de Cambridge Analytica que Facebook a cessé d’autoriser les données de tiers pour le ciblage des publicités en 2018, coupant ainsi les entreprises qui vendaient des données comme votre historique d’achat aux annonceurs.

Ce n’était pas une décision facile. Certains de nos partenaires publicitaires ont exprimé leur inquiétude quant à la disparition de ces options de ciblage en raison de leur capacité à contribuer à générer un changement sociétal positif. Nous savons que ce changement aura un impact négatif sur certaines entreprises et organisations. (3/4) https://t.co/RpQ6124CKQ – Roy Austin, Jr. (@RAustin_Jr) 9 novembre 2021

La raison de ce changement récent pourrait avoir quelque chose à voir avec la protection de la santé mentale, mais si nous regardons la situation dans son ensemble, Meta se prépare probablement au résultat des efforts de l’UE pour élaborer des réglementations interdisant la publicité basée sur le suivi. Le système publicitaire mondial de Meta ne peut pas filtrer efficacement certaines zones, il devra donc désactiver les groupes de ciblage détaillés à travers le monde.

Au troisième trimestre 2021, les revenus publicitaires totaux de Facebook s’élevaient à 28,2 milliards de dollars, ce qui peut expliquer pourquoi il s’agissait d’une décision si « difficile » à prendre, comme indiqué dans le message. Le changement entrera en vigueur sur Facebook, Instagram et Messenger le 19 janvier 2022. Cependant, cela n’empêchera toujours pas Meta de vous cibler en fonction de votre âge, de votre sexe et de votre emplacement. sur l’affinité de votre personnage en ligne pour un sous-groupe étrangement spécifique.