Facebook et Instagram vous permettent désormais de vous cacher comme des comptes sur les publications: comment le faire et tout ce que vous devez savoir

Dans un développement récent du géant des médias sociaux Facebook, l’application avec Instagram permettra désormais aux utilisateurs de masquer leurs comptes. Les tests de la fonctionnalité sont en cours depuis longtemps et ont enfin été déployés pour les utilisateurs en tant qu’expérience opt-in. Cela signifie que les personnes sur les deux plates-formes – Instagram et Facebook peuvent désormais désactiver les likes et les autres utilisateurs de leur compte ne pourront pas voir combien de personnes ont aimé leurs publications.

Cette décision intervient après avoir été testée, car la pression exercée sur les plateformes de médias sociaux est conçue pour apporter des changements. Selon une étude réalisée en 2017 par la Royal Society for Public Health UK, il a été constaté que ces applications de médias sociaux avaient un impact néfaste sur la santé mentale des jeunes et leur bien-être. Suite à cela, de nombreux experts ont estimé que la société devrait envisager de supprimer ou d’apporter des modifications aux boutons ou aux décomptes similaires susceptibles de réduire l’anxiété ainsi que les pressions sociales pour les jeunes utilisateurs d’Instagram et de Facebook.

Un porte-parole d’Instagram a souligné que de nombreux tests ont été menés par l’entreprise pour vérifier si les changements permettraient de réduire la pression. Bien que masquer les likes se soit avéré bénéfique pour certains utilisateurs, cela n’a pas aidé d’autres, car certains préféreraient comprendre quel contenu est tendance. Par conséquent, l’entreprise a décidé de donner un choix aux utilisateurs. Désormais, tous les utilisateurs auront la possibilité de masquer tous les J’aime sur les publications qui apparaissent dans le fil. Cela a été fait pour les deux applications.

Comment se cacher comme des comptes sur Facebook

Semblable à Instagram, Facebook a une icône à trois lignes dans le coin inférieur droit de l’application où l’option Paramètres est disponible. Là, les utilisateurs peuvent sélectionner les options de confidentialité et accéder aux paramètres du fil d’actualité.De là, les utilisateurs peuvent choisir quoi faire avec le nombre de réactions et le désactiver pour leurs publications et autres. Ouvrez le profil Instagram et sélectionnez l’icône à trois lignes qui apparaît dans le coin supérieur droit. Là, une option de Paramètres sera disponible et d’ouverture qui mènera aux paramètres de confidentialité. Après cela, les options de publication apparaîtront à partir desquelles les utilisateurs pourront accéder à l’option J’aime et afficher les comptes.Ces comptes de likes et de like sur les publications peuvent être effectués par publication ou pour chaque publication.Même lors du partage d’un nouveau message, une option pour les paramètres avancés apparaîtra au bas de l’écran, ce qui permettra aux utilisateurs de masquer les J’aime et d’afficher le nombre de messages.

Il est à noter que la possibilité pour les utilisateurs d’accéder à cette fonctionnalité viendra sur Facebook dans les prochaines semaines.

