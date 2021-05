Facebook et Instagram vous permettront enfin de vous cacher comme des comptes – .

Il est difficile de quantifier toutes les façons dont les médias sociaux ont déformé notre perception de la réalité, mais l’un des plus marquants doit être la façon dont tous nos plus grands événements de la vie sont maintenant jugés avec des goûts. Au fil des ans, Facebook a été critiqué pour avoir accordé une telle importance, et en réponse, le géant des médias sociaux donne enfin aux utilisateurs la possibilité de les désactiver.

À partir d’aujourd’hui, vous aurez désormais la possibilité de masquer les comptes publics comme sur chaque publication de votre flux sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également choisir de masquer les comptes comme sur vos propres publications, afin que personne ne puisse voir combien de j’aime l’une de vos mises à jour ou photos a reçu. Facebook espère que cela permettra aux utilisateurs de se concentrer sur le contenu plutôt que sur les chiffres sous la publication.

Top Deal du jour Prenez soin de vous avec les draps les plus vendus sur tout le site d’Amazon Prix courant: 27,99 $ Prix: 25,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (7%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

«Nous avons testé la dissimulation comme des comptes pour voir si cela pouvait dépressuriser l’expérience des gens sur Instagram», a expliqué l’équipe d’Instagram. «Ce que les gens et les experts nous ont dit, c’est que ne pas voir comme des comptes était bénéfique pour certains et ennuyeux pour d’autres, en particulier parce que les gens utilisent comme des comptes pour avoir une idée de ce qui est tendance ou populaire, alors nous vous donnons le choix.»

Il existe évidemment toute une industrie d’influence sur les réseaux sociaux qui tourne autour des likes et de l’engagement, de sorte que ceux qui souhaitent toujours afficher leurs likes peuvent choisir d’ignorer complètement cette fonctionnalité. Mais pour le reste d’entre nous, Facebook veut offrir de la flexibilité, donc en plus de pouvoir se cacher comme des comptes avant de partager une publication, vous pouvez également activer ou désactiver cette fonctionnalité après la mise en ligne de la publication.

Se cacher comme des comptes sur chaque publication dans le fil est disponible pour tout le monde sur Facebook et Instagram dès maintenant. Si vous souhaitez essayer la fonctionnalité de l’application mobile Facebook, appuyez sur le dernier onglet en bas, puis accédez à Paramètres et confidentialité > Paramètres > Paramètres du fil d’actualité > Compte de réaction. À partir de ce menu, vous aurez la possibilité de masquer le nombre de réactions sur les messages des autres et sur vos messages. Vous pouvez activer ou désactiver l’une ou l’autre de ces fonctionnalités ou les deux à tout moment.

La fonctionnalité fonctionne de la même manière sur l’application Instagram. Accédez à votre profil, cliquez sur le menu hamburger dans le coin supérieur droit de l’écran, appuyez sur Paramètres, et vous devriez voir un nouveau Des postes section. À partir de ce menu, vous pouvez appuyer sur une bascule pour “Masquer comme et afficher les comptes” sur les publications d’autres comptes, ainsi que choisir qui vous souhaitez autoriser à vous taguer.

Contrairement à de nombreuses fonctionnalités imposées aux utilisateurs de médias sociaux, qu’ils les aiment ou non, cela permet en fait aux gens de désencombrer leurs flux si, et seulement si, ils choisissent de le faire.

Top Deal du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – obtenez-en un pour seulement 29,99 $! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission