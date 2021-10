Facebook et la lignée des entreprises qui ont voulu effacer leur passé

Au cours des dernières semaines, Facebook fait face à son cauchemar particulier avant Noël: un enchaînement de documents divulgués, des accusations selon lesquelles la firme cache des informations au public, qu’elle manipule les utilisateurs contre leur propre sécurité et au profit de simples avantages économiques… Une tempête parfaite qui menace de se transformer en une crise de réputation aux conséquences sans fin, aucun d’eux n’est positif.

Allez-y, les circonstances que vivent Mark Zuckerberg et les siens ne sont pas nouvelles pour une multinationale technologique. Pour une raison ou une autre, chaque décennie est une entreprise qui apparaît sous les projecteurs. Dans les années 90, c’était Microsoft qui était considéré comme l’exemple de tous les maux de l’univers. Google prendrait le relais de cette position d' »honneur douteux » dans les années 2000. Et maintenant, Facebook fait les gros titres et les gros titres à cause de ses scandales, plutôt qu’à cause de ses énormes avancées dans la connectivité mondiale et, oui, à cause de son engagement envers le multivers. .

Arrivés à ce point, Facebook pourrait être prêt à tout donner pour effacer son nom, se débarrasser de tout soupçon et laisser le passé derrière lui.. Au point même d’effacer sa propre dénomination en tant que groupe, afin de diffuser la critique et de l’éloigner de ses marques commerciales plus en plein essor comme Instagram, WhatsApp ou Oculus.

C’est ce qu’affirme le portail The Verge, qui anticipe ce mouvement stratégique « imminent » de Facebook, disent-ils. Un pas en avant qui pourrait même anticiper l’événement important du 28 octobre, le Connect, l’un des principaux événements d’innovation de cette entreprise. À quel point ce moment est critique est quelque chose que, seulement lorsque cette nouvelle sera confirmée, nous pourrons apprécier.

Pour le moment, ce que nous pouvons dire, c’est que, encore une fois, Facebook n’est pas le premier à recourir à l’effacement de son essence d’entreprise, son propre nom, pour pouvoir continuer sans une tempête de pressions sociales et de cercles vicieux en termes de marketing.

Dans l’industrie technologique elle-même, nous en trouvons de bons exemples : Google, en 2015, a décidé de réorganiser ses activités sous un parapluie appelé Alphabet. La position officielle est que cette nouvelle structure servirait à valoriser ses différents domaines d’activité au-delà de la publicité concentrée par le duo Google-Youtube. Mais, à une époque où le moteur de recherche était assailli par des exigences de monopole et d’abus de position dominante sur de nombreux marchés, que l’image de marque et l’image d’un groupe distinct de sociétés distinctes Cela semblait être une très bonne idée d’éviter plus de soupçons qu’ils ne le devraient.

Différent était le cas du courant Accenture, puisque cette fois c’est le hasard et le bon moment qui ont empêché une crise de réputation grâce au changement de nom. Rappelons que, jusqu’en 2000, le colosse du conseil que nous connaissons aujourd’hui s’appelait Andersen Consulting. Mais les différends avec la puissante division financière du groupe Andersen ont contraint nos protagonistes à adopter une nouvelle marque : Accenture. Un « changement de nom » hâtif et difficile, étant donné l’énorme valeur réputationnelle d’Andersen… jusqu’à ce que le scandale de la société énergétique Enron éclate et que la réputation de son auditeur (oui, Andersen) soit en lambeaux. Comme on dit, par hasard ou par destin, Accenture a évité les conséquences indirectes de cette crise grâce à son changement de nom.

En parlant d’entreprises énergétiques, ce sont de véritables experts pour se donner une nouvelle identité lorsqu’ils cherchent à oublier leurs racines dans des entreprises telles que le pétrole, en « mauvaise presse » au milieu du changement climatique et avec les ODD comme bible de la société occidentale . Les cas sont nombreux dans ce secteur, mais rappelons-nous simplement les transformations de BP (ex British Petroleum qui, depuis le début du siècle a adopté le nom de Beyond Petroleum -au-delà du pétrole-) ou celui de la société d’État norvégienne Statoil, appelée Equinor depuis 2018 pour effacer toute allusion au pétrole brut.

Quoi qu’il en soit, et médiatisant l’étude d’une centaine ou d’un millier d’agences de publicité, la vérité est que dans aucun des exemples précédents il n’a été possible d’oublier le passé de ces entreprises. Peut-être que comme stratégie à long terme, repositionnant l’entreprise sur une échelle de valeurs qui transcende le simple changement de lettres, cela peut avoir du sens. Mais si ce que Facebook recherche est un correctif à la critique à court terme, il ne semble pas qu’il réussira dans son entreprise. On verra la profondeur des changements que Zuckerberg veut entreprendre dans son entreprise, réussi et controversé presque dès le jour même de sa naissance.

Suivez les sujets qui vous intéressent