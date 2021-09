Facebook et Ray-Ban feront une annonce concernant les lunettes intelligentes le 9 septembre

Les lunettes semblent faire partie de l’idée plus large de Facebook, selon laquelle il souhaite augmenter visuellement et auditivement le monde.

Lunettes connectées Facebook-Ray-Ban : Le géant des médias sociaux Facebook et la marque de lunettes de soleil de luxe Ray-Ban ont annoncé l’annonce de leurs prochaines lunettes intelligentes le 9 septembre, c’est-à-dire vendredi. Dans une page promotionnelle mise en place pour taquiner l’annonce, Ray-Ban a publié un graphique avec la silhouette d’une paire de lunettes. Le graphique citait également la date du 09.09.2021. Avec cela était le texte, “Inscrivez-vous maintenant pour recevoir votre notification de sortie.” Cependant, il n’est pas clair si l’annonce du 9 septembre portera sur des informations concernant la sortie ou la sortie elle-même. Dans une référence apparente aux histoires Facebook, la page d’accueil de Ray-Ban affiche également le message suivant : “C’est une histoire que vous allez vouloir suivre.”

L’annonce est intervenue en même temps que certaines vidéos teaser spéculées publiées par le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le chef de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée Andrew Bosworth. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle que ces vidéos taquinent effectivement une caractéristique des nouvelles lunettes intelligentes collaboratives à venir, la spéculation est répandue que les vidéos, qui montrent des clips de point de vue de Bosworth et Zuckerberg, ont été cliquées en les utilisant. Essentiellement, les vidéos semblaient mettre en évidence des scénarios tous azimuts ainsi que de nombreuses activités physiques, notamment le golf et la pagaie en bateau.

Les lunettes ont été présentées par Facebook comme un tremplin vers des lunettes de réalité augmentée complètes, et les lunettes intelligentes ont été développées en collaboration avec la société mère de Ray-Ban, EssilorLuxottica. Le responsable de Facebook, Zuckerberg, avait déclaré en juillet que ces lunettes marqueraient son prochain lancement matériel, même si aucune date n’avait été dévoilée.

Il avait également déclaré que les lunettes auraient le facteur de forme emblématique que l’on peut obtenir de Ray-Ban, mais cela permettrait également aux utilisateurs de faire “des choses assez chouettes”.

Les lunettes semblent faire partie de l’idée plus large de Facebook, selon laquelle il souhaite augmenter visuellement et auditivement le monde. Ces lunettes, cependant, ne sont pas susceptibles d’avoir des fonctionnalités qui sont généralement associées à la RA, comme la projection d’images dans l’environnement immédiat de l’utilisateur.

