Facebook et ses annonceurs paniquent alors que la majorité des utilisateurs d’iPhone refusent le suivi

Avec iOS 14.5 rendu public plus tôt cette année, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont désormais la possibilité de désactiver facilement le suivi et le ciblage inter-sites et inter-applications. De nouvelles données de la société d’analyse Branch indiquent que seulement 25% des utilisateurs optent pour le suivi, ce qui provoque la panique dans l’industrie de la publicité.

Comme détaillé dans un nouveau rapport de Bloomberg, l’impact se fait particulièrement sentir chez les annonceurs Facebook. Facebook ne serait plus en mesure de fournir certaines mesures aux annonceurs pour les aider à savoir si leurs publicités fonctionnent :

Les annonceurs Facebook, en particulier, ont remarqué un impact au cours du dernier mois. Les acheteurs de médias qui mènent des campagnes publicitaires Facebook pour le compte de clients ont déclaré que Facebook n’était plus en mesure de voir de manière fiable le nombre de ventes réalisées par ses clients, il est donc plus difficile de déterminer quelles publicités Facebook fonctionnent. La perte de ces données a également un impact sur la capacité de Facebook à montrer les produits d’une entreprise à de nouveaux clients potentiels. Il est également plus difficile de « recibler » les personnes avec des publicités qui montrent aux utilisateurs des articles qu’ils ont consultés en ligne, mais qu’ils n’ont peut-être pas achetés.

Alors que Facebook a refusé de répondre au rapport de Bloomberg, les données de Branch montrent qu’environ 75 % des utilisateurs d’iPhone utilisent désormais iOS 14.5 ou une version ultérieure avec la transparence du suivi des applications et que seulement 25 % de ces utilisateurs ont appuyé sur « Autoriser » lorsqu’ils voient l’invite. .

Facebook dit qu’il travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour aider à compenser les données perdues en raison de la transparence du suivi des applications, y compris “de nouvelles fonctionnalités publicitaires qui nécessitent moins de données pour mesurer le succès d’une publicité”. La société serait également en train d’explorer des moyens de diffuser des publicités en fonction des données stockées sur l’appareil de l’utilisateur.

“La politique d’Apple nuit à la capacité des entreprises à utiliser leurs budgets publicitaires de manière efficace et efficiente, et les limitations créées sont dues aux restrictions d’Apple à leur propre avantage”, a ajouté le porte-parole, notant que Facebook a essayé de préparer les annonceurs avec des avis, des blogs et webinaires. “Nous pensons que les publicités personnalisées et la confidentialité des utilisateurs peuvent coexister.”

Le rapport complet de Bloomberg vaut la peine d’être lu et fournit plus de détails sur certains des annonceurs concernés par les changements.

